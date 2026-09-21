Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає

Україна виробляє близько 2000 малих крилатих ракет "Барс" щомісяця та активно застосовує їх для далекобійних ударів по території росії. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на представника неназваної компанії-виробника, пише УНН.

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Станом на весну 2026 року українські сили провели вже близько 200 далекобійних місій із застосуванням "Барсів". Водночас Defense Express наголошує, що оприлюднені показники виробництва походять від неназваного виробника і не мають незалежного підтвердження.

Заявлені темпи виробництва наближаються до російських масштабів випуску реактивних ударних безпілотників, які видання оцінює приблизно у 3500 одиниць на місяць.

"Барс" продовжують удосконалювати

Виробник планує підвищити ефективність ракети до рівня, за якого близько 75% запущених "Барсів" зможуть досягати та уражати визначені цілі.

Також повідомляється про збільшення маси бойової частини з 22 до 60 кг. Водночас у Defense Express звертають увагу на обмежені можливості виробництва малогабаритних реактивних двигунів в Україні та країнах-партнерах.

Через це подальший розвиток "Барса" може передбачати поступове наближення його характеристик до повноцінних крилатих ракет із більшою ударною потужністю.

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