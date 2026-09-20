У рф завершились вибори до держдуми: "єдина росія" і ще 4 партії долають бар’єр
Київ • УНН
"єдина росія" набирає 57,54% після обробки 13,88% протоколів. КПРФ, ЛДПР, "Нові люди" та "справедлива росія" долають прохідний бар’єр.
У росії завершилися вибори до державної думи. Вони тривали три дні: з 18 по 20 вересня, однак у низці регіонів, зокрема, у прикордонних регіонах і на окупованих територіях, голосування відбулось раніше. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
За словами голови російської цвк елли памфілової, "Єдина Росія" попередньо перемагає на виборах з 57,54%.
Наразі опрацьовано 13,88% протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з протоколами, КПРФ отримує 13,67%, ЛДПР - 9,27%, "Нові люди" - 7,96%. "справедлива росія" також долає 5% бар'єр і набирає 5,16%.
ЦВК також оприлюднила дані щодо електронного голосування, яким, за офіційними даними, скористалися понад 3 млн осіб. Зазначається, що серед тих, хто проголосував електронним способом, партія "Нові люди" посідає друге місце з понад 15 % голосів. У "єдиної росії" - трохи менше 50 %.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що лише 30,8% росіян очікують, що парламентські вибори в рф пройдуть чесно, тоді як понад половина допускає маніпуляції з результатами голосування.