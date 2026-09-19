Лише 31% росіян вірять у чесність виборів до держдуми – опитування

Лише 30,8% росіян очікують, що парламентські вибори в рф пройдуть чесно, тоді як понад половина допускає маніпуляції з результатами голосування. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії ExtremeScan, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, 32,7% опитаних вважають, що результати виборів можуть бути суттєво змінені. Ще 23,5% очікують, що окремим кандидатам або партіям можуть додати голоси, хоча це, на їхню думку, суттєво не вплине на кінцевий результат.

Водночас росіяни критично оцінили роботу попереднього скликання держдуми. 40,2% респондентів заявили, що ухвалені нею з 2021 року закони принесли громадянам більше шкоди, ніж користі. Протилежної думки дотримуються 19,9% опитаних.

Майже половина не вважає держдуму незалежною від путіна

Ще 49% респондентів вважають, що Держдума не має реальної можливості не погоджуватися з диктатором рф володимиром путіним у важливих питаннях. Лише 23,3% переконані, що російський парламент має таку можливість.

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Опитування проводили телефоном з 4 по 10 вересня серед дорослих жителів росії в усіх федеральних округах. На момент публікації проміжних результатів опитали 800 людей, заявлена похибка становить ±3,5%. Повний звіт на вибірці понад 1600 респондентів ExtremeScan планує опублікувати після виборів.

Парламентські вибори в росії проходять 18–20 вересня. Це перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

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