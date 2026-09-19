Лишь 31% россиян верят в честность выборов в Госдуму — опрос

Только 30,8% россиян ожидают, что парламентские выборы в рф пройдут честно, тогда как более половины допускают манипуляции с результатами голосования. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании ExtremeScan, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, 32,7% опрошенных считают, что результаты выборов могут быть существенно изменены. Еще 23,5% ожидают, что отдельным кандидатам или партиям могут добавить голоса, хотя это, по их мнению, существенно не повлияет на конечный результат.

В то же время россияне критически оценили работу предыдущего созыва Госдумы. 40,2% респондентов заявили, что принятые ею с 2021 года законы принесли гражданам больше вреда, чем пользы. Противоположного мнения придерживаются 19,9% опрошенных.

Почти половина не считает Госдуму независимой от Путина

Еще 49% респондентов считают, что Госдума не имеет реальной возможности не соглашаться с диктатором рф Владимиром Путиным по важным вопросам. Лишь 23,3% убеждены, что российский парламент имеет такую возможность.

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Опрос проводили по телефону с 4 по 10 сентября среди взрослых жителей России во всех федеральных округах. На момент публикации промежуточных результатов опросили 800 человек, заявленная погрешность составляет ±3,5%. Полный отчет на выборке более 1600 респондентов ExtremeScan планирует опубликовать после выборов.

Парламентские выборы в России проходят 18–20 сентября. Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

РФ впервые проводит выборы в Госдуму на оккупированных после 2022 года территориях Украины