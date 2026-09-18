Это фарс государства-оккупанта: в МИД прокомментировали российские "выборы" на ВОТ Украины

российские "выборы" на временно оккупированных территориях являются незаконными и не создают никаких правовых оснований для распространения российской юрисдикции на украинские территории. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно "выборов" в Государственную думу рф, пишет УНН.

18–20 сентября россия будет проводить на временно оккупированных территориях Украины так называемые "выборы" в Государственную думу российской федерации. Это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создаёт никаких правовых оснований для распространения юрисдикции россии на любую часть территории Украины - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что после 2014 года единственным легитимным результатом голосований относительно временно оккупированных территорий Украины были результаты на табло Генеральной ассамблеи ООН, в частности когда 143 государства — члена ООН подтвердили незаконность оккупации и требование к россии вывести войска со всех украинских территорий в пределах международно признанных границ.

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В этом контексте в ведомстве подчеркнули, что никакое "голосование", организованное россией под дулами автоматов, не меняет международно признанного статуса этих территорий, а временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав.

Украина не признаёт ни проведение этих незаконных "выборов", ни их ничтожные результаты. Призываем иностранные государства, международные организации и других субъектов международного права также не признавать эти действия россии и не рассматривать их как проявление законной политической воли людей на временно оккупированных территориях Украины. Предостерегаем от любого участия в этом незаконном действе, которое повлечёт правовые последствия в национальных и международных юрисдикциях - говорится в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что включение в состав российского парламента представителей, избранных на незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины и других государств, дополнительно лишает легитимности весь состав Государственной думы российской федерации.

"Любые "выборы" в современной россии являются лишь фарсом. После более чем четверти века правления путина в этой стране отсутствуют демократия, свобода слова, плюрализм политических партий и какое-либо уважение к базовым гражданским свободам. Призываем международное сообщество называть вещи своими именами: так называемые "выборы" в Госдуму рф являются лишь постановкой для создания иллюзии поддержки населением агрессивной политики режима в москве", — подчеркнули в министерстве.

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