В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Голосование продлится с 18 по 20 сентября, в том числе на оккупированных территориях Украины, на фоне давления на наблюдателей и принуждения бюджетников. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По итогам выборов должны избрать 450 депутатов Госдумы: 225 — в одномандатных округах, еще 225 — по партийным спискам. В федеральном списке участвуют 10 партий после того, как партия "Яблоко" была снята с выборов. В то же время отдельные кандидаты от этой партии баллотируются в одномандатных округах.

Выборы проходят на фоне сообщений российских изданий и правозащитных организаций о давлении на оппозиционных наблюдателей и кандидатов. В частности, в Воронежской области, по данным росСМИ", около 400 наблюдателей от КПРФ не допустили к работе из-за якобы недостатков в документах.

Отдельно поступают сообщения о возможном давлении на избирателей. В ряде регионов, по данным местных оппозиционных ячеек и медиа, бюджетников якобы заставляют отчитываться о голосовании за "Единую Россию". Такие сообщения поступали, в частности, из Алтайского края, Новосибирской, Свердловской, Белгородской и Самарской областей.

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Отмечается, что накануне выборов председатель ЦИК рф Элла Памфилова также заявила о возможных перебоях с мобильной связью и передачей данных. По ее словам, такие проблемы могут возникать из-за "мер безопасности", но не станут основанием для отмены голосования.

Дополнение

Выборы в Госдуму 2026 года являются первыми парламентскими выборами в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Голосование также проводят на оккупированных Россией территориях Украины, что является нарушением украинского законодательства и международного права.

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