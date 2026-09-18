У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення

У росії розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Голосування триватиме з 18 до 20 вересня, зокрема на окупованих територіях України, на тлі тиску на спостерігачів та примусу бюджетників. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За підсумками виборів мають обрати 450 депутатів Держдуми: 225 – в одномандатних округах, ще 225 – за партійними списками. У федеральному списку беруть участь 10 партій після того, як партія "Яблоко" була знята з виборів. Водночас окремі кандидати від цієї партії балотуються в одномандатних округах.

Вибори проходять на тлі повідомлень російських видань та правозахисних організацій про тиск на опозиційних спостерігачів і кандидатів. Зокрема, у Воронезькій області, за даними росЗМІ", близько 400 спостерігачів від КПРФ не допустили до роботи через нібито недоліки в документах.

Окремо надходять повідомлення про можливий тиск на виборців. У низці регіонів, за даними місцевих опозиційних осередків та медіа, бюджетників нібито змушують звітувати про голосування за "Єдину росію". Такі повідомлення надходили, зокрема, з Алтайського краю, Новосибірської, Свердловської, Бєлгородської та Самарської областей.

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Зазначається, що напередодні виборів голова ЦВК рф Елла Памфілова також заявила про можливі перебої з мобільним зв’язком та передачею даних. За її словами, такі проблеми можуть виникати через "заходи безпеки", але не стануть підставою для скасування голосування.

Доповнення

Вибори до Держдуми 2026 року є першими парламентськими виборами в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Голосування також проводять на окупованих росією територіях України, що є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

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