У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 7024 перегляди
Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст
15:58 • 24029 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25333 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
18 вересня, 13:49 • 16199 перегляди
В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 22960 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 10:36 • 26265 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
18 вересня, 09:54 • 17699 перегляди
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
18 вересня, 09:09 • 16468 перегляди
Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм
18 вересня, 07:30 • 17774 перегляди
У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
18 вересня, 02:25 • 30227 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
70%
750мм
Популярнi новини
Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters18 вересня, 12:35 • 5744 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10118 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13696 перегляди
"Залишали позиції, кидали майно". Третій корпус Білецького паралізував елітний підрозділ РФ "Рубікон"16:05 • 11156 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10371 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10373 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video15:58 • 24037 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13698 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25339 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 22968 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Ліндсі Грем
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo16:55 • 3722 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10119 перегляди
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 66567 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 70040 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 62360 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Truth Social
Bild
Фільм

У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення

Київ • УНН

 • 3600 перегляди

У росії 18-20 вересня обирають 450 депутатів Держдуми, зокрема на окупованих територіях України. Повідомляють про тиск на спостерігачів і бюджетників.

У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення

У росії розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Голосування триватиме з 18 до 20 вересня, зокрема на окупованих територіях України, на тлі тиску на спостерігачів та примусу бюджетників. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За підсумками виборів мають обрати 450 депутатів Держдуми: 225 – в одномандатних округах, ще 225 – за партійними списками. У федеральному списку беруть участь 10 партій після того, як партія "Яблоко" була знята з виборів. Водночас окремі кандидати від цієї партії балотуються в одномандатних округах.

Вибори проходять на тлі повідомлень російських видань та правозахисних організацій про тиск на опозиційних спостерігачів і кандидатів. Зокрема, у Воронезькій області, за даними росЗМІ", близько 400 спостерігачів від КПРФ не допустили до роботи через нібито недоліки в документах.

Окремо надходять повідомлення про можливий тиск на виборців. У низці регіонів, за даними місцевих опозиційних осередків та медіа, бюджетників нібито змушують звітувати про голосування за "Єдину росію". Такі повідомлення надходили, зокрема, з Алтайського краю, Новосибірської, Свердловської, Бєлгородської та Самарської областей.

Фейкова явка: окупанти заганяють пенсіонерів на "вибори" - ЦПД12.09.26, 03:31 • 5337 переглядiв

Зазначається, що напередодні виборів голова ЦВК рф Елла Памфілова також заявила про можливі перебої з мобільним зв’язком та передачею даних. За її словами, такі проблеми можуть виникати через "заходи безпеки", але не стануть підставою для скасування голосування.

Доповнення

Вибори до Держдуми 2026 року є першими парламентськими виборами в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Голосування також проводять на окупованих росією територіях України, що є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

путін остаточно перетворив вибори до держдуми на "референдум за війну" - ЦПД18.09.26, 03:48 • 12619 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна