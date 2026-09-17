В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття

Кабінет міністрів визначив порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів повітряної тривоги. Зокрема, за жовтого рівня рух поїздів, посадка та висадка пасажирів дозволяються, тоді як у разі червоного рівня посадка та висадка припиняються, а пасажири та працівники мають прослідувати в укриття. Про це передає УНН з посиланням на постанову уряду №1129 від 15 вересня.

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Відповідно до постанови, у період воєнного стану під час встановлення жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу дозволяються рух, приймання та відправлення поїздів, інші технологічні процеси роботи залізничного транспорту, а також посадка та висадка пасажирів на вокзалах залізничних станціях та пасажирських платформах.

Перебування пасажирів та інших відвідувачів на вокзалах, залізничних станціях та пасажирських платформах під час жовтого рівня небезпеки здійснюється на власний розсуд пасажирів за умови їх інформування про встановлений рівень загрози засобів повітряного нападу та про місце розташування найближчих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

У разі встановлення червоного рівня небезпеки, посадка та висадка пасажирів на вокзалах припиняється, пасажири, інші відвідувачі та працівники залізничного транспорту переміщуються до найближчих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зазначається, що приймання, відправлення та пропуск поїздів здійснюються в установленому Укрзалізницею порядку з урахуванням вимог безпеки руху, оперативної обстановки та необхідності забезпечення безперервності процесу перевезень.

"Українська залізниця" вживає заходів до забезпечення безпеки на залізничному транспорті, зокрема здійснює розосередження пасажирських потоків та рухомого складу для недопущення їх скупчення під час загрози засобів повітряного нападу, обмежує або тимчасово припиняє рух поїздів та переміщує пасажирів, інших відвідувачів та працівників залізничного транспорту до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту або інших місць, віддалених від інфраструктури залізничного транспорту та/або рухомого складу, виходячи з оперативної та безпекової ситуації", - йдеться у постанові.

Уряд рекомендував Укрзалізниці у двотижневий термін:

затвердити порядок дій працівників залізничного транспорту у разі встановлення жовтого або червоного рівня загрози засобів повітряного нападу;

затвердити рекомендації щодо дій пасажирів та особливості роботи вокзалів , залізничних станцій у разі встановлення жовтого або червоного рівня загрози засобів повітряного нападу та розмістити їх на вокзалах, залізничних станціях, веб-сайті УЗ та в інший прийнятний спосіб.

Також Укрзалізниці рекомендовано забезпечити інформування пасажирів та інших відвідувачів на вокзалах, залізничних станціях засобами гучномовного зв’язку, інформаційних табло, вебсайта та мобільних застосунків про встановлення та зміну рівня загрози засобів повітряного нападу, про рекомендації щодо дій пасажирів у разі встановлення жовтого або червоного рівня загрози засобів повітряного нападу, про місця розташування і маршрути прямування до найближчих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Окрім того, УЗ доручено забезпечити додатковими засобами індивідуального захисту (захисними жилетами та шоломами) складачів та оглядачів поїздів, машиністів, провідників/стюардів.

Міністерству з відновлення, інфраструктури та транспорту разом з ДСНС з метою доведення до моніторингового центру інформації про встановлений рівень загрози засобів повітряного нападу, зокрема в автоматизованому режимі, опрацювати питання придбання відповідного обладнання для автоматизованого робочого місця загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення в моніторинговому центрі, організації його підключення та встановлення на автоматизованому робочому місці загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення в моніторинговому центрі для отримання інформації про встановлений рівень загрози засобів повітряного нападу.

Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити охорону громадського порядку і безпеку пасажирів на вокзалах, залізничних станціях та пасажирських платформах, що працюють цілодобово, у тому числі під час комендантської години.

Обладміністраціям та КМДА доручено узгодити питання роботи міського пасажирського транспорту з графіком руху поїздів, зокрема в нічний час, та забезпечити безперешкодне прямування пасажирів до/із вокзалів, залізничних станцій під час комендантської години на підставі проїзних документів.

Національній поліції доручено забезпечити додаткове патрулювання на вокзалах та станціях для забезпечення порядку та координації дій під час переміщення пасажирів, інших відвідувачів та працівників залізничного транспорту до найближчих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також під час посадки та висадки пасажирів в/з поїздів.

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