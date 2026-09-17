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The Guardian

Всього за чотири кілометри - Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном"

Київ • УНН

 • 7604 перегляди

росія, ймовірно, вдарила по АЗС на заході України - всього за чотири кілометри від кордону. Польща підняла авіацію.

Всього за чотири кілометри - Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном, біля Дорогуська", передає УНН із посиланням на Onet.

"Я отримав нову інформацію: російська атака на західну Україну завершилася. Знову було завдано удару по цілі — ймовірно, автозаправній станції — зовсім поруч із польським кордоном, біля Дорогуська. Стався потужний вибух. У повітря було піднято нашу авіацію. Це 17 вересня — важливий день, особливо з погляду безпеки", — заявив Туск.

Деталі

О 12:46 військові оголосили про завершення польських повітряних операцій, розпочатих у відповідь на загрозу російського повітряного удару по об’єктах у західній Україні. Попередження від Урядового центру безпеки Польщі  (RCB) було скасовано о 12:48.

Раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі повідомив в ефірі телеканалу TVN24, що реактивний безпілотник упав або був знищений за чотири кілометри від польського кордону на українській території. Слова прем’єр-міністра вказують на те, що вибух стався поблизу прикордонного переходу "Ягодин" (Україна).

У Польщі пролунали два вибухи, пожежна служба з'ясовує обставини17.09.26, 13:32 • 2652 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
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