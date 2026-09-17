Всього за чотири кілометри - Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном, біля Дорогуська", передає УНН із посиланням на Onet.

"Я отримав нову інформацію: російська атака на західну Україну завершилася. Знову було завдано удару по цілі — ймовірно, автозаправній станції — зовсім поруч із польським кордоном, біля Дорогуська. Стався потужний вибух. У повітря було піднято нашу авіацію. Це 17 вересня — важливий день, особливо з погляду безпеки", — заявив Туск.

Деталі

О 12:46 військові оголосили про завершення польських повітряних операцій, розпочатих у відповідь на загрозу російського повітряного удару по об’єктах у західній Україні. Попередження від Урядового центру безпеки Польщі (RCB) було скасовано о 12:48.

Раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі повідомив в ефірі телеканалу TVN24, що реактивний безпілотник упав або був знищений за чотири кілометри від польського кордону на українській території. Слова прем’єр-міністра вказують на те, що вибух стався поблизу прикордонного переходу "Ягодин" (Україна).

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