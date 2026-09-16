Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що зміниться

$44.600.0451.450.06
ukenru
Ексклюзив
07:57 • 18458 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
07:10 • 12951 перегляди
Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків Генерального прокурора
06:47 • 16058 перегляди
До 18 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки рфPhoto
03:36 • 27989 перегляди
У Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України
17 вересня, 03:05 • 25477 перегляди
У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT
17 вересня, 02:16 • 22728 перегляди
Поки Україні не вистачає ракет для ППО, США витрачали понад 4 протиракети на кожну ціль під час атаки Ірану
17 вересня, 02:05 • 21782 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини
17 вересня, 01:18 • 15578 перегляди
На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людейPhoto
17 вересня, 00:37 • 14747 перегляди
У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINTVideo
16 вересня, 23:37 • 14805 перегляди
росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.9м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 35036 перегляди
Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина17 вересня, 00:40 • 25760 перегляди
Що святкують 17 вересня в Україні та світі 03:57 • 12213 перегляди
У Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки рфPhoto05:39 • 23563 перегляди
Удар рф по залізниці: пошкоджено вокзал Берестина, у Києві обмежено рух кільцевої електричкиVideo07:37 • 8270 перегляди
Публікації
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
07:57 • 18484 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16 вересня, 15:48 • 50866 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 47236 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 50050 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 55523 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Грегорі Мікс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 35206 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 39832 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 36791 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 36195 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 40933 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Tesla Model Y

Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що зміниться

Київ • УНН

 • 50056 перегляди

ЄС готує власну "статтю 4" для швидкого реагування на загрози та посилює оборону. Один з ключових проєктів - спільна з Україною антибалістична система Freyja. До її повноцінного запуску Європа планує посилювати українську ППО та підтримувати енергетику.

Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що зміниться

Європейський Союз готує власний механізм екстреного реагування на гібридні загрози - своєрідну європейську "статтю 4". Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час щорічного звернення у Європейському парламенті, пише УНН.

Європі потрібен власний план дій у відповідь на гібридні загрози. Нам терміново потрібен консенсус щодо того, як реагувати на певні інциденти - ті, що ще не є збройною агресією, але вже очевидно загрожують нашій національній безпеці. Іншими словами, нам потрібен механізм, який доповнював би статтю 4 НАТО. І я вважаю, що настав час для власної європейської "статті 4" - протоколу екстреного реагування у сфері безпеки. Якщо його активує одна держава-член, усі держави-члени мають зібратися, щоб скоординувати європейську відповідь, стримати подальшу ескалацію та мінімізувати її наслідки

-  зазначила вона.

Наступним кроком Урсула фон дер Ляєн бачить створення Європейської ради безпеки та Європейського інструменту стратегічного забезпечення. Йдеться про формати співпраці, які дозволять європейським лідерам тримати на контролі безпеку континенту і залучати до цього зокрема Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію.

Війна в Україні показала нам важливість стратегічних засобів забезпечення. Це критично важливі засоби підтримки та посилення бойових спроможностей, без яких неможлива жодна надійна оборона. Від протиповітряної та протиракетної оборони до стратегічних перевезень і дозаправлення в повітрі, від космосу до кіберпростору. Ці системи життєво необхідні, і нам потрібно більше таких спроможностей. Лише разом Європа має необхідний масштаб, щоб їх створювати. Саме тому я можу оголосити про новий Європейський інструмент стратегічного забезпечення, який, звичайно, буде повністю узгоджений із НАТО. Адже лише сильна й переконлива європейська оборонна позиція гарантуватиме нашу безпеку. І тут не може бути жодних сумнівів: Європа захищатиме кожен квадратний метр своєї території

- наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Freyja - невідʼємна частина європейської безпеки

Президентка Єврокомісії заявила, що Європі потрібно нарощувати власні протиповітряні та протиракетні спроможності й зменшувати залежність від одного постачальника. Одним із практичних рішень стане спільний з Україною проєкт Freyja. 

Fire Point показав антибалістичну ракету FP-7.x, на базі якої будуватиметься FREYJA 13.07.26, 16:30 • 4244 перегляди

Станом на зараз над ним працюють компанії з 10 країн, а до практичної реалізації долучилися зокрема Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. 

Україна відповідає за ключову частину системи - ракету-перехоплювач і пускову установку. Партнери інтегрують радари, сенсори, системи управління та інші компоненти.

Темп реалізації теж задає Україна. Президент Володимир Зеленський уже визначив конкретний дедлайн: до кінця грудня 2026 року отримати першу систему, перевірити її роботу і після цього перейти до масштабування виробництва.

Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10.09.26, 17:49 • 120689 переглядiв

Поки Freyja на стадії створення, а росія продовжує щодня атакувати мирне населення України, ЄС планує паралельно посилювати її захист уже наявними інструментами. 

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року 21.08.26, 12:44 • 120467 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвітПублікації
Fire Point
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Європейська комісія
НАТО
Європейський Союз
Канада
Норвегія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна