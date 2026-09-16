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Financial Times

Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменится

Киев • УНН

 • 52414 просмотра

ЕС готовит собственную "статью 4" для быстрого реагирования на угрозы и усиливает оборону. Один из ключевых проектов - совместная с Украиной противобаллистическая система Freyja. До её полноценного запуска Европа планирует усиливать украинскую ПВО и поддерживать энергетику.

Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменится

Европейский Союз готовит собственный механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы - своеобразную европейскую "статью 4". Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время ежегодного обращения в Европейском парламенте, пишет УНН.

Европе нужен собственный план действий в ответ на гибридные угрозы. Нам срочно нужен консенсус относительно того, как реагировать на определённые инциденты - те, которые ещё не являются вооружённой агрессией, но уже очевидно угрожают нашей национальной безопасности. Другими словами, нам нужен механизм, который дополнял бы статью 4 НАТО. И я считаю, что пришло время для собственной европейской "статьи 4" - протокола экстренного реагирования в сфере безопасности. Если его активирует одно государство-член, все государства-члены должны собраться, чтобы скоординировать европейский ответ, сдержать дальнейшую эскалацию и минимизировать её последствия

-  отметила она.

Следующим шагом Урсула фон дер Ляйен видит создание Европейского совета безопасности и Европейского инструмента стратегического обеспечения. Речь идёт о форматах сотрудничества, которые позволят европейским лидерам держать под контролем безопасность континента и привлекать к этому, в частности, Украину, Великобританию, Канаду и Норвегию.

Война в Украине показала нам важность стратегических средств обеспечения. Это критически важные средства поддержки и усиления боевых возможностей, без которых невозможна никакая надёжная оборона. От противовоздушной и противоракетной обороны до стратегических перевозок и дозаправки в воздухе, от космоса до киберпространства. Эти системы жизненно необходимы, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом, чтобы их создавать. Именно поэтому я могу объявить о новом Европейском инструменте стратегического обеспечения, который, конечно, будет полностью согласован с НАТО. Ведь только сильная и убедительная европейская оборонная позиция гарантирует нашу безопасность. И здесь не может быть никаких сомнений: Европа будет защищать каждый квадратный метр своей территории

- подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Freyja - неотъемлемая часть европейской безопасности

Президент Еврокомиссии заявила, что Европе необходимо наращивать собственные возможности противовоздушной и противоракетной обороны и уменьшать зависимость от одного поставщика. Одним из практических решений станет совместный с Украиной проект Freyja. 

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA 13.07.26, 16:30 • 4244 просмотра

На данный момент над ним работают компании из 10 стран, а к практической реализации присоединились, в частности, Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. 

Украина отвечает за ключевую часть системы - ракету-перехватчик и пусковую установку. Партнёры интегрируют радары, сенсоры, системы управления и другие компоненты.

Темп реализации также задаёт Украина. Президент Владимир Зеленский уже определил конкретный дедлайн: до конца декабря 2026 года получить первую систему, проверить её работу и после этого перейти к масштабированию производства.

Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10.09.26, 17:49 • 120702 просмотра

Пока Freyja находится на стадии создания, а россия продолжает ежедневно атаковать мирное население Украины, ЕС планирует параллельно усиливать её защиту уже имеющимися инструментами. 

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Евгений Царенко

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