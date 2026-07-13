Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA

Украинская оборонная компания показала ракету-перехватчик FP-7.x, на базе которой будет строиться антибаллистическая система FREYJA, сообщает УНН.

"FREYJA - панъевропейский антибаллистический щит, который создаем вместе. Скоро…", – говорится в подписи к видео, которое опубликовала СЕО и СТО компании Ирина Терех.

Добавим, что сегодня, 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский во Франции, где находится с официальным визитом, примет участие в заседании Антибаллистической коалиции, где, как ожидается, представит систему ПВО FREYJA, создание которой инициировала Украина.

Как отметил Президент, он ставил перед украинскими производителями вооружения задачу создать более дешёвый аналог Patriot, который может быть массовым.

В настоящее время украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и манёврах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты составляет около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.

Панъевропейский противоракетный щит Freyja изначально задумывался как объединяющий европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja — в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.