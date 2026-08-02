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Федоров заявил, что не перейдет в политическую оппозицию к Зеленскому во время войны - NYT

Киев • УНН

 • 36194 просмотра

Бывший министр обороны Михаил Федоров не присоединится к уличным акциям в свою поддержку, но не осуждает протестующих. Он не планирует переходить в оппозицию к Зеленскому во время войны.

Федоров заявил, что не перейдет в политическую оппозицию к Зеленскому во время войны - NYT

Бывший министр обороны Михаил Федоров не присоединится к демонстрантам, выступающим за его возвращение на должность, но также не будет отговаривать их от открытой критики правительства. Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Федоров назвал протесты в свою поддержку позитивным знаком.

Они показали, что россияне не взяли нашу демократию в заложники во время войны

- отметил экс-глава оборонного ведомства.

Он также заявил, что не перейдет в политическую оппозицию к Президенту Владимиру Зеленскому во время войны и не будет встречаться на улице с демонстрантами, поддерживающими его восстановление в должности министра обороны. При этом он повторил, что не вернется в правительство, если его не восстановят в должности министра обороны.

Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику

- подчеркнул Федоров.

Он добавил, что не рассматривает это "как политическую борьбу" и хочет, чтобы "перетягивание каната" между протестующими и Президентом сосредотачивалось не на его собственной работе, а на стратегии в войне.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Sky News прокомментировал кадровые изменения после конфликта между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, во время войны у него нет времени выяснять, кто из них прав, потому что главным приоритетом остаются военные и оборона страны.

Зеленский обновил состав СНБО: Федоров и Сырский "уступили места" Хмаре и Драпатому31.07.26, 19:36 • 4435 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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