Зеленский обновил состав СНБО: Федоров и Сырский "уступили места" Хмаре и Драпатому

Президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины — ввел Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Евгения Хмару, а также вывел Юлию Свириденко, Александра Сырского и Михаила Федорова, передает УНН.

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Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Выговского Ивана Михайловича – Министра внутренних дел Украины;

Драпатого Михаила Васильевича – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Корецкого Сергея Федоровича – Премьер-министра Украины;

Кравченко Александра Сергеевича – Министра экономики и окружающей среды Украины;

Маслова Дениса Вячеславовича – Министра юстиции Украины;

Поклада Александра Валентиновича – первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины;

Хмару Евгения Леонидовича – заместителя Министра обороны Украины.

Кроме того, Президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Сибигу – первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Зеленский также вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко, Юлию Свириденко, Александра Сырского, Алексея Соболева, Михаила Федорова.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.