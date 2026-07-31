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The Economist

Зеленский обновил состав СНБО: Федоров и Сырский "уступили места" Хмаре и Драпатому

Киев • УНН

 • 4435 просмотра

Президент Зеленский ввел в СНБО Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Евгения Хмару. Из состава выведены Юлия Свириденко, Александр Сырский и Михаил Федоров.

Зеленский обновил состав СНБО: Федоров и Сырский "уступили места" Хмаре и Драпатому

Президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины — ввел Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Евгения Хмару, а также вывел Юлию Свириденко, Александра Сырского и Михаила Федорова, передает УНН.

Подробности

Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • Выговского Ивана Михайловича – Министра внутренних дел Украины;
    • Драпатого Михаила Васильевича – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
      • Корецкого Сергея Федоровича – Премьер-министра Украины;
        • Кравченко Александра Сергеевича – Министра экономики и окружающей среды Украины;
          • Маслова Дениса Вячеславовича – Министра юстиции Украины;
            • Поклада Александра Валентиновича – первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины;
              • Хмару Евгения Леонидовича – заместителя Министра обороны Украины.

                Кроме того, Президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Сибигу – первого заместителя министра иностранных дел Украины.

                Зеленский также вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко, Юлию Свириденко, Александра Сырского, Алексея Соболева, Михаила Федорова.

                Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

                Антонина Туманова

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