Военно-воздушные силы ВСУ (ВВС) впервые официально представили украинские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890. Видео опубликовано на YouTube-канале ВВС, сообщает УНН.

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Как отмечает Милитарный, Saab 340 AEW&C, также известные как ASC 890, — шведские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданные на базе пассажирского Saab 340. Они предназначены для наблюдения за воздушным и надводным пространством, обнаружения целей и координации действий боевой авиации.

Основой оборудования самолёта является радар Erieye с активной фазированной антенной решёткой, инструментальная дальность которого составляет около 450 км. Размещение радара на высоте расширяет возможности обнаружения низколетящих целей, в частности крылатых ракет. Система Link 16 обеспечивает обмен данными с истребителями и другими совместимыми средствами противовоздушной обороны — пишет издание.

Напомним

Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Украина ожидает получить в январе—феврале 2027 года, могут привлечь к уничтожению российских ударных беспилотников.

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