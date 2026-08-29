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Saab впервые подняла в воздух двухместный Gripen F — почему эта версия важна для Украины

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Двухместный Gripen F сохранил боевые возможности Gripen E и может управлять беспилотными истребителями. Украина планирует получить до 150 Gripen.

Saab впервые подняла в воздух двухместный Gripen F — почему эта версия важна для Украины

Шведская компания Saab 28 августа впервые подняла в воздух двухместную версию истребителя Gripen F, предназначенную не только для подготовки пилотов, но и для выполнения более сложных боевых задач. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Saab, пишет УНН.

Детали

Первый полёт состоялся на аэродроме компании в Линчёпинге и длился около 40 минут. В Saab заявили, что во время испытания проверили работу основных систем самолёта и его первоначальные лётные характеристики.

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Gripen F является двухместной версией Gripen E и примерно на 70 см длиннее одноместного самолёта. При этом он полностью сохраняет боевые возможности, в частности 10 точек подвески вооружения.

Что особенного в Gripen F

Второй член экипажа может не только участвовать в подготовке пилотов, но и выполнять дополнительные задачи во время боевых миссий. В частности, Gripen F рассматривают как платформу, с которой второй пилот в будущем сможет управлять беспилотными истребителями.

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В разработке самолёта активно участвует Бразилия, которая стала первым заказчиком Gripen E/F. По данным Saab, в программе задействованы более 350 бразильских специалистов, а именно этот борт после завершения испытаний планируют передать Военно-воздушным силам Бразилии.

Для Украины Gripen F имеет значение на фоне планов закупки большого количества шведских истребителей. Defense Express отмечает, что Украина уже подписала твёрдое соглашение на первые 16 одноместных Gripen E, тогда как общие планы могут предусматривать до 150 самолётов. Обычно на эскадрилью из 12 истребителей приходится 1–2 двухместные машины, поэтому Gripen F потенциально может стать частью будущего украинского авиапарка.

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Степан Гафтко

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