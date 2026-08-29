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Saab JAS 39 Gripen
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The Guardian

Saab вперше підняла у повітря двомісний Gripen F – чому ця версія важлива для України

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Двомісний Gripen F зберіг бойові можливості Gripen E та може керувати безпілотними винищувачами. Україна планує до 150 Gripen.

Saab вперше підняла у повітря двомісний Gripen F – чому ця версія важлива для України

Шведська компанія Saab 28 серпня вперше підняла в повітря двомісну версію винищувача Gripen F, яка призначена не лише для підготовки пілотів, а й для складніших бойових завдань. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на Saab, пише УНН.

Деталі

Перший політ відбувся на аеродромі компанії у Лінчепінгу та тривав близько 40 хвилин. У Saab заявили, що під час випробування перевірили роботу основних систем літака та його початкові льотні характеристики.

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Gripen F є двомісною версією Gripen E і приблизно на 70 см довший за одномісний літак. При цьому він повністю зберігає бойові можливості, зокрема 10 точок підвіски озброєння.

Що особливого у Gripen F

Другий член екіпажу може не лише брати участь у навчанні пілотів, а й виконувати додаткові завдання під час бойових місій. Зокрема, Gripen F розглядають як платформу, з якої другий пілот у майбутньому зможе керувати безпілотними винищувачами.

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У розробці літака активно бере участь Бразилія, яка стала першим замовником Gripen E/F. За даними Saab, до програми залучені понад 350 бразильських фахівців, а саме цей борт після завершення випробувань мають передати Повітряним силам Бразилії.

Для України Gripen F має значення на тлі планів закупівлі великої кількості шведських винищувачів. Defense Express зазначає, що Україна вже підписала тверду угоду на перші 16 одномісних Gripen E, тоді як загальні плани можуть передбачати до 150 літаків. Зазвичай на ескадрилью з 12 винищувачів припадає 1-2 двомісні машини, тому Gripen F потенційно може стати частиною майбутнього українського авіапарку.

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Степан Гафтко

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