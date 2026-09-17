Відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не готовий відмовлятися від підтримки України попри заклики частини німецького політикуму переглянути військову допомогу Києву. Про це повідомляє Clash Report, інформує УНН.

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За словами Мерца, відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи.

Той, хто сьогодні вважає, що ми повинні відмовитися від України в її боротьбі за свободу, завтра відмовиться від свободи по всій Європі, пані та панове - сказав Мерц.

Він підкреслив, що цим шляхом він не піде за жодних обставин, "хто хоче, може піти ним, але я ні".

Контекст

Днями співголова ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що її політсила хоче припинити надання Україні фінансової та військової допомоги.

Раніше віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Ле Пен на виборах президента Франції.

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