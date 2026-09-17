Дівчина, яку на Житомирщині збив заступник міністра інфраструктури, написала друзям, що вчинить самогубство

16-річна дівчина Вікторія, яку госпіталізували в лікарню внаслідок наїзду автомобіля заступника міністра інфраструктури на Житомирщині, перед тим написала друзям, що не хоче більше жити та готується кинутися під колеса автомобіля. Про це пишуть Українські новини, передає УНН.

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ДТП сталася 11 вересня о 23.35 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Василівка, Березівської ТГ, Житомирського району. Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник на службовому автомобілі "Volkswagen Multivan" збив 16-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Житомирської лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження та провели медичне освідування Олійника на предмет вживання алкоголю та медичних засобів. В результаті, слідів алкоголю не виявлено.

Було допитано водія та пасажира Volkswagen, які зазначили, що дівчина раптово вибігла на проїжджу частину дороги, тому не вдалось уникнути наїзду на пішохода. На думку пасажира дівчина цілеспрямовано вибігла на автомобіль та у нього склалося враження, що вона мала бажання вчинити самогубство шляхом кидання під автомобіль.

Брат дівчини розповів слідству, що перед ДТП подруга його сестри скинула йому голосове повідомлення від неї, яке дівчина напередодні надіслала подрузі в месенджері Telegram. Вона повідомила, що так більше жити не може та має намір піти кинутись під автомобіль, через проблеми у взаємовідносинах з хлопцем.

Подруга дівчини розповіла правоохоронцям, що потерпіла видалилася з чату класу в месенджері Telegram, у зв'язку із чим вона написала тій повідомлення, запитавши, чому вона видалилась з групи класу. У відповідь потерпіла надіслала їй голосове повідомлення, у якому повідомила, що йде кидатися під машину та що не хоче жити.

Після цього повідомлення подруга продовжила надсилати повідомлення Вікторії в месенджері Telegram, щоб її заспокоїти, проте вона на них не відповідала. За словами подруги, від мешканців села їй стало відомо, що між батьком потерпілої дівчини та її мачухою тривали сімейні конфлікти, через можливу зраду батьком мачусі. Особисто потерпіла не розповідала подрузі про конфлікти в родині.

Слідчі знайшли переписку між подругами у месенджері Telegram перед ДТП. Зокрема, 11 вересня о 23:09 на месенджер телеграм подрузі надійшло голосове повідомлення наступного змісту: "Мені по*уй, Настя, вибач мене за все, що я тобі зробила погане, пожалуста, але я зараз іду кидаця під машину, я здихаю, і всьо, я більш так жить не буду….. "

Пізніше на телефон свого близького друга потерпіла написала повідомлення наступного змісту: "Я тобі скажу так, це зараз послєдні слова які ти почуєш возможно, і вообще в цій жизні, просто признайся мені без нічого тіпа, я тобі понравилась, у тебе було якесь поведеніє странне. Єслі хочеш у тебе є 5 минут щоб виговоритись що ти почуствував, і всьо".

На теперішній час вживається комплекс всіх необхідний слідчих та процесуальний дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищезазначеної події.

Нагадаємо

В Україні внаслідок ДТП загинув британський військовий - майор Пол Вілкс. Подія сталася у суботу, 12 вересня.