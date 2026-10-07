F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздів

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Цими вихідними, з 9 по 11 жовтня, відбудеться Гран-прі Сінгапуру 2026 - найвиснажливіший та найспекотніший етап Formula-1, який уперше в історії пройде у форматі спринтерського вікенду. На глядачів чекають три дні безкомпромісної боротьби на культовій трасі "Марина-Бей", де пілоти втрачають до трьох кілограмів ваги за дистанцію гонки, пише УНН.

Деталі

Перша в історії F1 нічна гонка у 2026 році перетвориться на спринтерський уїк-енд - "Марина-Бей" під прожекторами, з можливістю набрати очки протягом усіх трьох днів.

Гонка в Сінгапурі є найвимогливішою фізично за весь рік: вологість понад 90 %, температура перевищує 50 °C, а також майже дві години безперервної концентрації без жодної перерви. Поєднання спринтового формату та траси, де поява автомобіля безпеки практично гарантована, робить цей вікенд одним із найбільш непередбачуваних у стратегічному плані за весь сезон.

Траса "Марина-Бей"

"Марина-Бей" - це перша нічна гонка F1 і найвиснажливіша фізично. Характерною особливістю траси є вузькі вуличні коридори, численні 90-градусні повороти, постійні гальмування й розгони. Пілоти долають 62 кола в спекотних і вологих умовах, під штучним освітленням, що робить Сінгапур однією з найбільш фізично виснажливих гонок сезону.

Пілоти втрачають до трьох кілограмів ваги за дистанцію гонки і описують останні 20 кіл як випробування чистої сили волі. У результаті переробки траси у 2023 році було видалено чотири повороти вздовж набережної, але 19 залишилися, більшість із яких — безжальні вуличні повороти під кутом 90 градусів.

Траса сформована проти годинникової стрілки. Формально обгони можливі у трьох поворотах – 1, 7 та 14, але на ділі боротися за позицію в Сінгапурі вкрай складно, тому важливим є хороший результат кваліфікації, гарний старт та вдала стратегія.

Швидкість у найповільнішому повороті – 75 км/год, у найшвидшому – 275 км/год. Імовірність появи машини безпеки – 100%, команди врахують цей фактор під час розробки стратегії.

Рекорд кола на трасі в Сінгапурі тримається за Льюїсом Хемілтоном – 1:33.808 (2025 рік).

Історія спринту у Сінгапурі

Гран-прі Сінгапуру 2008 року стало першою нічною гонкою в історії чемпіонату світу, і його дебютний заїзд увійшов в історію з негативною славою. 28 вересня 2008 року Флавіо Бріаторе наказав Нельсону Піке врізатися в стіну, щоб Фернандо Алонсо мав ідеальну стратегію і зміг виграти гонку.

На Гран-прі Сінгапуру-2008 Фернандо Алонсо стартував лише 15-м після проблем у кваліфікації та дуже рано заїхав у бокси. Незабаром його напарник Нельсон Піке-молодший навмисно розбив Renault, спричинивши появу сейфті-кара саме в момент, який ідеально зіграв на стратегію Алонсо. У результаті іспанець прорвався вперед і виграв першу нічну гонку в історії F1.

Майже рік усе виглядало просто як дивний збіг. Але після звільнення з Renault Піке розповів, що аварія була запланованою. Розслідування встановило, що Флавіо Бріаторе, технічний директор Пат Сімондс і Піке змовилися організувати навмисний краш, щоб допомогти Алонсо.

Наслідки були серйозні: Бріаторе отримав безстрокове відсторонення, Сімондс - п’ятирічне, Renault - умовну дворічну дискваліфікацію, а Піке уникнув покарання в обмін на співпрацю зі слідством.

Сінгапур славиться тим, що щойно переможець досягає прапорця з шаховим візерунком, одразу ж запускаються феєрверки. Вони заповнюють горизонт міста і створюють надзвичайно ефектне святкування, яке не тільки чудово виглядає по телебаченню, але й додає видовищу особливого колориту.

Переможці виходять зі своїх болідів на тлі яскравих, насичених кольорів, що розриваються в нічному небі за їхніми спинами. Це стало настільки важливою подією для організаторів гонки, що є навіть вболівальники, які знімають це видовище як окремий захід.

Феєрверки запускають як біля траси, так і на воді в затоці Марина-Бей, і подібні феєрверкові шоу після гонок відтоді стали звичним явищем на кількох інших нічних гонках, зокрема в Бахрейні, Абу-Дабі та Лас-Вегасі.

Формат гонки

Формат спринту 2026 року - це захоплюючий стрес-тест: фізичне навантаження, еквівалентне двом гонкам, за один вікенд на найвимогливішій трасі сезону. Автомобілі безпеки з’являлися в переважній більшості гонок у Сінгапурі, тому команди, що розробляють стратегію, розглядають перерву як неминучість, на яку слід розраховувати, а не як можливість. Під прожекторами боліди рухаються у прохолоднішому вечірньому повітрі, ніж під час денної гонки, але вологість ніколи не спадає.

Перед етапом у заліку пілотів лідирує Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) - 302 очки. Другий Джордж Расселл (Mercedes) з 236 очками. Водночас у Mercedes підтвердили, що Рассел стартової решітки через заміну силової установки.

Якщо Андреа Кімі Антонеллі проїде чистий вікенд і фінішує в районі топ-3 в обох гоночних сесіях, то відрив від Расселла може збільшитись ледь не до 100 очок за 6 етапів до завершення сезону.

Головна інтрига у заліку пілотів полягає в тому, хто завершить сезон другим. Як зазначалося, цю позицію утримує Расселл, проте йому у спину дихає низка пілотів, серед яких гонщики Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гемілтон, чинний чемпіон світу Ландо Норріс з McLaren та Макс Ферстаппен, який у Малайзії здобув для Red Bull першу перемогу в сезоні.

Цікаво, що Ферстаппен ніколи не перемагав у Сінгапурі, а за всю історію етапу лідирував на цій трасі тільки протягом трьох кіл.

Розклад:

п'ятниця, 9 жовтня: 11:30–12:30 - перша практика, 15:30–16:14 - спринт-кваліфікація;

субота, 10 жовтня: 12:00–13:00 - спринт, 16:00–17:00 - кваліфікація.

Зазначимо, що сама гонка відбудеться о 20:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) у неділю, 11 жовтня. Насамперед такий пізній час пояснюється тим, щоб її транслювали у прайм-тайм у Європі, а також це має додаткову перевагу у вигляді дещо прохолодніших умов на трасі.

Пряму трансляцію кваліфікації, спринту та безпосередньо гонки Гран-прі Сінгапуру в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.