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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2304 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 5556 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29723 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160431 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138748 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141665 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136171 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135994 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196708 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77721 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111350 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.

Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68489 перегляди

Гонконг попереджає: мита США загрожують глобальній економіці

Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.

Економіка • 6 квітня, 10:22 • 15246 перегляди

Напад на танкер у Сінгапурській протоці: член екіпажу отримав поранення

На хімічний танкер BASSET у Сінгапурській протоці проникли невідомі особи, внаслідок чого поранено члена екіпажу. Постраждалого евакуйовано, а місцева влада посилила заходи безпеки в регіоні.

Новини Світу • 28 лютого, 04:43 • 36430 перегляди

США планують надати Індії винищувачі F-35

Адміністрація Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Це стало можливим завдяки зміцненню оборонних зв'язків між країнами, незважаючи на попередню залежність Індії від російського озброєння.

Новини Світу • 14 лютого, 02:23 • 29675 перегляди

Паспорт України піднявся на 30-е місце у світовому рейтингу

Україна покращила позиції в Henley Passport Index 2025, піднявшись на 30-те місце зі 148 безвізовими напрямками. Сінгапур очолив рейтинг з доступом до 195 країн, випередивши Японію та європейські держави.

Суспільство • 8 січня, 14:45 • 25263 перегляди

Незвичайна ДТП у Лос-Анджелесі: зіткнення двох роботів потрапило на відео

На перехресті в Лос-Анджелесі відбулося зіткнення між роботом-таксі Waymo та роботом-доставником Serve Robotics. Обидва роботи не зазнали пошкоджень та змогли продовжити рух після короткої зупинки.

Новини Світу • 1 січня, 08:25 • 28605 перегляди

У Норвегії в автобусній аварії загинули троє людей: подробиці

В Норвегії автобус з іноземними туристами зійшов з траси E10 і опинився у воді, троє людей загинули. Серед пасажирів були громадяни 8 країн, 11 осіб госпіталізовано, рятувальна операція триває.

Новини Світу • 26 грудня, 23:35 • 18369 перегляди

Біткоїн зріс у ціні на тлі планів MicroStrategy випустити більше акцій

Біткоїн зріс на 0,32% після оголошення MicroStrategy про плани випуску додаткових акцій для купівлі криптовалюти. Компанія вже придбала токенів на 561 млн доларів за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму.

Економіка • 26 грудня, 10:57 • 15544 перегляди

Зброя в обмін на нафту: як постачається зброя до росії оминаючи санкції

Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.

Економіка • 24 грудня, 17:42 • 22076 перегляди

Британія стала 12-м членом найбільшої торговельної угоди після Brexit

Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського торговельного пакту, що включає 11 країн Азії-Тихоокеанського регіону. Країна отримає доступ до пільгових торговельних умов з вісьмома учасниками угоди.

Новини Світу • 15 грудня, 00:54 • 19574 перегляди

Мрія, що стала реальністю: індійський чемпіон світу з шахів подякував Магнусу Карлсену

Гукеш Доммараджу переміг китайця Дін Лірена та став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії у віці 18 років. Індійський вундеркінд отримав призові у розмірі 2,5 мільйона доларів та став другим індійцем-чемпіоном після Ананда.

Спорт • 13 грудня, 10:25 • 97820 перегляди

На Філіппінах триває масова евакуація після виверження вулкана

На Філіппінах почалося потужне виверження вулкана Канлаон, що спричинило масову евакуацію 87 тисяч людей. Влада оголосила зону небезпеки в радіусі 6 км та підвищила рівень тривоги до третього рівня.

Новини Світу • 10 грудня, 05:16 • 17945 перегляди

США та Британія запровадили санкції щодо незаконної торгівлі російським золотом

США та Британія запровадили санкції проти незаконної торгівлі російським золотом, що фінансує війну рф. Заморожено активи причетних осіб та викрито глобальну мережу контрабанди через Зімбабве.

Новини Світу • 9 грудня, 23:28 • 17506 перегляди

Роботи-медсестри Missi почнуть працювати з пацієнтами Національної лікарні у Сінгапурі

30 роботів-медсестер Missi висотою 1,5 метра будуть впроваджені в Національній університетській лікарні Сінгапуру. Роботи зможуть спілкуватися різними мовами, супроводжувати пацієнтів та надавати інформацію про ліки.

Новини Світу • 6 грудня, 09:05 • 15422 перегляди

Таїланд планує легалізувати казино: це може зробити його конкурентом Макао та Лас-Вегаса

Таїланд готує законопроект про легалізацію казино в 2025 році для залучення іноземних інвестицій. Очікується, що річний дохід від азартних ігор сягне 9,1 млрд доларів, що зробить країну третім найбільшим ринком у світі.

Новини Світу • 15 листопада, 10:33 • 14693 перегляди

АРМА після критики анонсувала оновлення реєстру арештованих активів

Голова АРМА Олена Дума обіцяє запустити модернізований реєстр арештованих активів на початку 2025 року. Оновлена база міститиме розширену інформацію про майно, кошти та міжнародну співпрацю.

Політика • 1 листопада, 18:14 • 189816 перегляди

Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію

Золото досягло рекордної ціни $2711,99 за унцію через напруженість на Близькому Сході та вибори в США. Зростання за тиждень склало 2%, а за рік - понад 30%, чому сприяли очікування зниження ставок ФРС.

Економіка • 18 жовтня, 07:19 • 15167 перегляди

росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT

Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.

Війна • 14 жовтня, 08:59 • 16790 перегляди

Останні кінні перегони: у Сінгапурі закривають єдиний іподром, який існував 180 років

У Сінгапурі пройшли останні кінні перегони на іподромі Turf Club, який існував 180 років. 120 гектарів землі передадуть державі для задоволення потреб у житлі та відпочинку зростаючого населення.

Новини Світу • 9 жовтня, 15:27 • 15041 перегляди

Вбивство лідера ХАМАС Ханії у Тегерані посилило побоювання розширення конфлікту в Газі на Близький Схід - Reuters

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.

Новини Світу • 31 липня, 15:25 • 25708 перегляди

Прямі іноземні інвестиції в Китай рекордно впали у першому півріччі

ПІІ в Китай знизились до 498,91 млрд юанів за січень-червень 2024 року, що є рекордним падінням. Високотехнологічні галузі отримали 12,8% інвестицій, а основними інвесторами стали Німеччина та Сінгапур.

Економіка • 30 липня, 07:25 • 24040 перегляди

Судна з російськими вантажами стали головними жертвами атак хуситів

19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.

Війна • 26 липня, 01:32 • 37901 перегляди

Дорогі навіть для багатих: життя в яких містах визнано найдорожчим

Згідно з дослідженням Julius Baer Group Ltd, Сінгапур залишається найдорожчим містом у світі, за ним слідують Гонконг і Лондон.

Економіка • 26 червня, 05:40 • 28379 перегляди

Україна розгляне участь у мирному саміті, який організує Пекін – дипломат

За словами посла України в Сінгапурі, Київ розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті (і) міжнародному праві ООН".

Війна • 20 червня, 15:26 • 24056 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106244 перегляди

Посилення санкцій проти рф залишається актуальним питанням – представнику Євросоюзу в КНДІСЕ показали іноземні компоненти в російських ракетах

За словами Рувіна, спецпредставнику ЄС продемонстрували уламки та електронні компоненти балістичних та крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження, що використовуються російською федерацією у воєнних злочинах проти України.

Війна • 10 червня, 13:50 • 19041 перегляди

Тайвань заборонив експорт до рф та білорусі сировини для виробництва вибухівки

Тайвань заборонив експорт нітроцелюлозної продукції з вмістом азоту нижче 12,2% в рф і білорусь, щоб усунути лазівки в міжнародному експортному контролі і запобігти потенційному використанню у виробництві зброї.

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Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії

Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.

Війна • 5 червня, 08:39 • 85212 перегляди

Вже понад три тисячі іноземних компонентів виявлено у зброї, якою ворог атакує Україну

У зброї, яку росія використовує для нападу на Україну, було виявлено понад 3000 іноземних компонентів з більш ніж 30 країн, включаючи західні та азіатські.

Війна • 3 червня, 12:57 • 18787 перегляди
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Посилення експортного контролю та санкцій проти рф – результат співпраці британських та українських експертів

З 2022 року Conflict Armament Research (CAR) опублікувала тринадцять публічних звітів, в яких окреслюються дослідження різних видів озброєнь, які використовувалися росією на території України, зокрема, російські, іранські та північнокорейські системи озброєння.

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