Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.