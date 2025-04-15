Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.
На хімічний танкер BASSET у Сінгапурській протоці проникли невідомі особи, внаслідок чого поранено члена екіпажу. Постраждалого евакуйовано, а місцева влада посилила заходи безпеки в регіоні.
Адміністрація Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Це стало можливим завдяки зміцненню оборонних зв'язків між країнами, незважаючи на попередню залежність Індії від російського озброєння.
Україна покращила позиції в Henley Passport Index 2025, піднявшись на 30-те місце зі 148 безвізовими напрямками. Сінгапур очолив рейтинг з доступом до 195 країн, випередивши Японію та європейські держави.
На перехресті в Лос-Анджелесі відбулося зіткнення між роботом-таксі Waymo та роботом-доставником Serve Robotics. Обидва роботи не зазнали пошкоджень та змогли продовжити рух після короткої зупинки.
В Норвегії автобус з іноземними туристами зійшов з траси E10 і опинився у воді, троє людей загинули. Серед пасажирів були громадяни 8 країн, 11 осіб госпіталізовано, рятувальна операція триває.
Біткоїн зріс на 0,32% після оголошення MicroStrategy про плани випуску додаткових акцій для купівлі криптовалюти. Компанія вже придбала токенів на 561 млн доларів за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму.
Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.
Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського торговельного пакту, що включає 11 країн Азії-Тихоокеанського регіону. Країна отримає доступ до пільгових торговельних умов з вісьмома учасниками угоди.
Гукеш Доммараджу переміг китайця Дін Лірена та став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії у віці 18 років. Індійський вундеркінд отримав призові у розмірі 2,5 мільйона доларів та став другим індійцем-чемпіоном після Ананда.
На Філіппінах почалося потужне виверження вулкана Канлаон, що спричинило масову евакуацію 87 тисяч людей. Влада оголосила зону небезпеки в радіусі 6 км та підвищила рівень тривоги до третього рівня.
США та Британія запровадили санкції проти незаконної торгівлі російським золотом, що фінансує війну рф. Заморожено активи причетних осіб та викрито глобальну мережу контрабанди через Зімбабве.
30 роботів-медсестер Missi висотою 1,5 метра будуть впроваджені в Національній університетській лікарні Сінгапуру. Роботи зможуть спілкуватися різними мовами, супроводжувати пацієнтів та надавати інформацію про ліки.
Таїланд готує законопроект про легалізацію казино в 2025 році для залучення іноземних інвестицій. Очікується, що річний дохід від азартних ігор сягне 9,1 млрд доларів, що зробить країну третім найбільшим ринком у світі.
Голова АРМА Олена Дума обіцяє запустити модернізований реєстр арештованих активів на початку 2025 року. Оновлена база міститиме розширену інформацію про майно, кошти та міжнародну співпрацю.
Золото досягло рекордної ціни $2711,99 за унцію через напруженість на Близькому Сході та вибори в США. Зростання за тиждень склало 2%, а за рік - понад 30%, чому сприяли очікування зниження ставок ФРС.
Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.
У Сінгапурі пройшли останні кінні перегони на іподромі Turf Club, який існував 180 років. 120 гектарів землі передадуть державі для задоволення потреб у житлі та відпочинку зростаючого населення.
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.
ПІІ в Китай знизились до 498,91 млрд юанів за січень-червень 2024 року, що є рекордним падінням. Високотехнологічні галузі отримали 12,8% інвестицій, а основними інвесторами стали Німеччина та Сінгапур.
19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.
Згідно з дослідженням Julius Baer Group Ltd, Сінгапур залишається найдорожчим містом у світі, за ним слідують Гонконг і Лондон.
За словами посла України в Сінгапурі, Київ розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті (і) міжнародному праві ООН".
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
За словами Рувіна, спецпредставнику ЄС продемонстрували уламки та електронні компоненти балістичних та крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження, що використовуються російською федерацією у воєнних злочинах проти України.
Тайвань заборонив експорт нітроцелюлозної продукції з вмістом азоту нижче 12,2% в рф і білорусь, щоб усунути лазівки в міжнародному експортному контролі і запобігти потенційному використанню у виробництві зброї.
Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.
У зброї, яку росія використовує для нападу на Україну, було виявлено понад 3000 іноземних компонентів з більш ніж 30 країн, включаючи західні та азіатські.
З 2022 року Conflict Armament Research (CAR) опублікувала тринадцять публічних звітів, в яких окреслюються дослідження різних видів озброєнь, які використовувалися росією на території України, зокрема, російські, іранські та північнокорейські системи озброєння.