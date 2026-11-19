19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника, а у світі під егідою ООН та міжнародних організацій проходять Всесвітній день туалету, Міжнародний чоловічий день та Всесвітній день запобігання насильству над дітьми.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святого пророка Авдія та святого мученика Варлаама, а за старим згадують святителя Павла, пише УНН.

День працівників гідрометеорологічної служби України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України від 2003 року на відзначення ролі фахівців у забезпеченні держави гідрометеорологічною інформацією та моніторингом довкілля. Дата приурочена до створення у 1921 році Української метеорологічної служби, Укрмету.

Свято об'єднує синоптиків, метеорологів, гідрологів, агрометеорологів та працівників спостережних станцій, які здійснюють безперервне прогнозування погоди, попередження про небезпечні стихійні явища та контроль за станом водних ресурсів і радіаційного фону.

День скловиробника України

Офіційне професійне свято працівників скляної промисловості, встановлене Указом Президента України від 2003 року. Дата обрана на честь дня народження видатного вченого Михайла Ломоносова, який заклав наукові основи скловаріння та розробив технологію виробництва кольорового скла й смальти.

Подія вшановує інженерів, технологів, склодувів і робітників підприємств, що виготовляють листове, тарне, медичне, оптичне та художнє скло.

Всесвітній день туалету (World Toilet Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 2013 році за ініціативи Сінгапуру. Подія покликана привернути увагу світової спільноти до глобальної санітарної кризи, оскільки мільярди людей у світі досі не мають доступу до безпечних та гігієнічних санітарних умов.

День наголошує на критичному зв'язку між належною санітарією, захистом водних ресурсів від забруднення, профілактикою інфекційних захворювань та досягненням цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

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Міжнародний чоловічий день (International Men's Day)

Щорічна міжнародна дата, започаткована у 1999 році в Республіці Тринідад і Тобаго доктором Джеромом Тілуксінгхом і підтримана ЮНЕСКО та багатьма державами світу.

Подія присвячена збереженню фізичного й психічного здоров'я чоловіків та хлопців, популяризації позитивних чоловічих рольових моделей, подоланню гендерних стереотипів, висвітленню внеску чоловіків у сім'ю, виховання дітей та розвиток суспільства.

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми (World Day for Prevention of Child Abuse)

Глобальна правозахисна дата, започаткована у 2000 році Фондом всесвітнього жіночого саміту (WWSF) і синхронізована з річницею ухвалення Конвенції ООН про права дитини.

Захід покликаний мобілізувати уряди, громадянське суспільство та освітні інституції для впровадження ефективних програм захисту неповнолітніх від фізичного, психологічного й сексуального насильства, булінгу та експлуатації.

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День жіночого підприємництва (Women's Entrepreneurship Day)

Міжнародна бізнес-ініціатива, започаткована у 2014 році у Нью-Йорку за підтримки ООН для розширення економічних прав і можливостей жінок у всьому світі.

Подія спрямована на підтримку жінок-підприємиць, подолання гендерного розриву в оплаті праці та доступі до венчурного капіталу, а також популяризацію жіночого лідерства у бізнесі, інноваціях і стартап-індустрії.

За новим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Авдія - четвертого з дванадцяти малих біблійних пророків, автора найкоротшої книги Старого Завіту, який пророкував суд над Едомом та утвердження Царства Божого.

Також цього дня згадують святого мученика Варлаама Антіохійського - літнього християнина, який під час гонінь імператора Діоклетіана переніс жорстокі катування біля язичницького жертовника, тримаючи на простягнутій долоні розпечене вугілля з ладаном і не скинувши його на ідола навіть тоді, коли вогонь пропалив руку.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святителя Павла, архієпископа Константинопольського, Сповідника - стійкого захисника православного нікейського вчення, якого аріани заслали до Вірменії та удушили під час звершення літургії близько 350 року.

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