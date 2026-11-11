В Іспанії розпочали розслідування щодо TikTok через поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми
Київ • УНН
Прокуратура Іспанії розслідує TikTok після звіту про понад тисячу дописів із матеріалами сексуального насильства над дітьми. Дані передадуть ірландському регулятору.
Іспанська прокуратура в середу оголосила про початок розслідування щодо TikTok через підозри у правопорушеннях, пов’язаних зі створенням і поширенням матеріалів сексуального насильства над дітьми. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.
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У заяві прокуратури зазначили, що розслідування розпочали після скарги, поданої фактчекінговим виданням Maldita.es.
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Цього тижня розслідувачі Maldita.es опублікували звіт, у якому виявили понад тисячу дописів із матеріалами сексуального насильства над дітьми в TikTok. Ці публікації набрали мільйони переглядів.
Звіт викликав значний резонанс в Іспанії. Міністерка у справах молоді Сіра Рего оперативно закликала прокуратуру вжити заходів щодо TikTok та запросила представників компанії на "термінову зустріч".
TikTok поки публічно не відреагував на звинувачення.
У вівторок міністерка закликала платформу призупинити роботу в Іспанії, доки відповідні матеріали не будуть видалені.
Рего також звернулася до Іспанського агентства із захисту даних (AEPD) із проханням призупинити роботу платформи.
У середу агентство оголосило, що передасть усю відому інформацію Ірландській комісії із захисту даних (DPC), оскільки європейська штаб-квартира TikTok розташована в Ірландії. За необхідності інформацію також передадуть Європейській раді із захисту даних та Європейській комісії.
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