В Испании начали расследование в отношении TikTok из-за распространения материалов о сексуальном насилии над детьми

Испанская прокуратура в среду объявила о начале расследования в отношении TikTok по подозрению в правонарушениях, связанных с созданием и распространением материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Подробности

В заявлении прокуратуры отметили, что расследование началось после жалобы, поданной фактчекинговым изданием Maldita.es.

Мы давно предупреждали об этом: безнаказанности в социальных сетях пришёл конец. Ни одна платформа не стоит выше закона - заявил впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес.

На этой неделе расследователи Maldita.es опубликовали отчёт, в котором выявили более тысячи публикаций с материалами сексуального насилия над детьми в TikTok. Эти публикации набрали миллионы просмотров.

Отчёт вызвал значительный резонанс в Испании. Министр по делам молодёжи Сира Рего оперативно призвала прокуратуру принять меры в отношении TikTok и пригласила представителей компании на "срочную встречу".

TikTok пока публично не отреагировал на обвинения.

Во вторник министр призвала платформу приостановить работу в Испании до удаления соответствующих материалов.

Рего также обратилась в Испанское агентство по защите данных (AEPD) с просьбой приостановить работу платформы.

В среду агентство объявило, что передаст всю известную информацию Ирландской комиссии по защите данных (DPC), поскольку европейская штаб-квартира TikTok расположена в Ирландии. При необходимости информацию также передадут Европейскому совету по защите данных и Европейской комиссии.

TikTok заплатит США $400 млн за нарушение конфиденциальности детей