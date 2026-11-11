В Испании начали расследование в отношении TikTok из-за распространения материалов о сексуальном насилии над детьми
Киев • УНН
Прокуратура Испании расследует деятельность TikTok после отчёта о более чем тысяче публикаций с материалами о сексуальном насилии над детьми. Данные передадут ирландскому регулятору.
Испанская прокуратура в среду объявила о начале расследования в отношении TikTok по подозрению в правонарушениях, связанных с созданием и распространением материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.
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В заявлении прокуратуры отметили, что расследование началось после жалобы, поданной фактчекинговым изданием Maldita.es.
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На этой неделе расследователи Maldita.es опубликовали отчёт, в котором выявили более тысячи публикаций с материалами сексуального насилия над детьми в TikTok. Эти публикации набрали миллионы просмотров.
Отчёт вызвал значительный резонанс в Испании. Министр по делам молодёжи Сира Рего оперативно призвала прокуратуру принять меры в отношении TikTok и пригласила представителей компании на "срочную встречу".
TikTok пока публично не отреагировал на обвинения.
Во вторник министр призвала платформу приостановить работу в Испании до удаления соответствующих материалов.
Рего также обратилась в Испанское агентство по защите данных (AEPD) с просьбой приостановить работу платформы.
В среду агентство объявило, что передаст всю известную информацию Ирландской комиссии по защите данных (DPC), поскольку европейская штаб-квартира TikTok расположена в Ирландии. При необходимости информацию также передадут Европейскому совету по защите данных и Европейской комиссии.
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