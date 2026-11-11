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В Испании начали расследование в отношении TikTok из-за распространения материалов о сексуальном насилии над детьми

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Прокуратура Испании расследует деятельность TikTok после отчёта о более чем тысяче публикаций с материалами о сексуальном насилии над детьми. Данные передадут ирландскому регулятору.

В Испании начали расследование в отношении TikTok из-за распространения материалов о сексуальном насилии над детьми

Испанская прокуратура в среду объявила о начале расследования в отношении TikTok по подозрению в правонарушениях, связанных с созданием и распространением материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Подробности

В заявлении прокуратуры отметили, что расследование началось после жалобы, поданной фактчекинговым изданием Maldita.es.

Мы давно предупреждали об этом: безнаказанности в социальных сетях пришёл конец. Ни одна платформа не стоит выше закона

- заявил впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес.

На этой неделе расследователи Maldita.es опубликовали отчёт, в котором выявили более тысячи публикаций с материалами сексуального насилия над детьми в TikTok. Эти публикации набрали миллионы просмотров.

Отчёт вызвал значительный резонанс в Испании. Министр по делам молодёжи Сира Рего оперативно призвала прокуратуру принять меры в отношении TikTok и пригласила представителей компании на "срочную встречу".

TikTok пока публично не отреагировал на обвинения.

Во вторник министр призвала платформу приостановить работу в Испании до удаления соответствующих материалов.

Рего также обратилась в Испанское агентство по защите данных (AEPD) с просьбой приостановить работу платформы.

В среду агентство объявило, что передаст всю известную информацию Ирландской комиссии по защите данных (DPC), поскольку европейская штаб-квартира TikTok расположена в Ирландии. При необходимости информацию также передадут Европейскому совету по защите данных и Европейской комиссии.

TikTok заплатит США $400 млн за нарушение конфиденциальности детей22.08.26, 05:55 • 5709 просмотров

Ольга Розгон

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