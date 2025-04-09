Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
Александр Корниенко задекларировал более 800 тыс. грн зарплаты, 4 тыс. грн "Зимней поддержки". Жена получила около 60 тыс. грн соцвыплат и имеет BMW X3 и недвижимость.
В Черкассах 30-летний мужчина демонстрировал несовершеннолетним непристойные жесты. Полицейские оперативно задержали злоумышленника и открыли уголовное производство.
СБУ сорвала теракт фсб: задержан агент, который должен был подорвать взрывчатку возле ТЦК в Херсоне. Он получил задание через Telegram, ранее поджигал объекты Укрзализныци.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.
В Запорожье в результате атаки есть повреждения частных домов и многоэтажек, предварительно трое пострадавших. Тревога продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.
Узнайте, чем занять ребенка на весенних каникулах: творчество, кинопоказ, влог, готовка, смена интерьера. Даты каникул отличаются по регионам Украины.
Военная медик Валентина Зубко, прошедшая плен, примет участие в благотворительном забеге в Черкассах. Цель – поддержка 118-й бригады ТрО и военнопленных.
Диденко сообщила, когда в Украину придет настоящая весенняя погода.
В Черкассах прогремели взрывы, о чем сообщают мониторинговые каналы. Другие подробности пока неизвестны.
Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.
6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.
Вблизи Черкасс произошел взрыв.
В течение ночи и утра в Черкасской области было уничтожено 17 российских беспилотников. Двое мужчин получили травмы в Черкасском районе, их состояние средней тяжести.
В Черкассах в результате ночной атаки дронами возникли пожары на территории трех частных предприятий. Силы ПВО сбили 12 «шахедов», пострадавших нет, спасатели ликвидируют последствия.
В Черкассах задержан 33-летний мужчина, который собирал разведывательные данные для фсб о военных объектах. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
В Черкасской области в течение ночи было уничтожено 6 российских беспилотников. Обломки одного из них повредили балкон жилого дома в Черкассах, вызвав пожар, но пострадавших нет.
После ночной атаки российских войск на Уманщине работают над восстановлением электро- и теплоснабжения. Водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, пострадавших нет.
В результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждена критическая инфраструктура Черкасской области. Часть региона, включая областной центр, осталась без электроснабжения.
Вблизи Черкасс зафиксирован взрыв.
В Черкасской области в течение ночи уничтожено 7 вражеских беспилотников. Обломками повреждены здания и электросеть на Звенигородщине, пострадавших нет.
В магазине на улице Мытницкой женщина начала стрелять из пистолета, но посетители ее обезвредили. Пострадавших нет, злоумышленнице грозит до 7 лет заключения за хулиганство.
Силы ПВО сбили российский беспилотник над Черкасской областью во время массированной атаки на Украину. В результате падения обломков повреждены окна двух домов и автомобиль, пострадавших нет.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА в Черкасской области. Обломками повреждены 5 окон коммерческих организаций в Черкасском районе, пострадавших нет.
В Черкасской области силы ПВО уничтожили 5 российских беспилотников. В результате атаки повреждены окна жилых домов, магазина и автомобиль, пострадавших нет.
В Черкасской области сбито 10 вражеских БпЛА во время ночной атаки рф. Обломки повредили окна жилых домов и кровлю зернохранилища, пострадавших нет.
В Черкасской области из-за проблем с электроприборами погибли три человека. В селе Деренковец погибли супруги, а в Смеле - одна женщина из-за неосторожности при пользовании электроприборами.
54-летний житель Черкасс подозревается в том, что совершил три выстрела из травматического оружия в дверь и окно помещения, где находилась его бывшая гражданская жена. Подозреваемому сообщено о подозрении за хулиганство и избрана мера пресечения.