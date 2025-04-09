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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29334 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области из-за ночной атаки рф есть повреждения: что известно

В Черкасской области силы ПВО уничтожили 5 российских беспилотников. В результате атаки повреждены окна жилых домов, магазина и автомобиль, пострадавших нет.

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Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждены дома и зернохранилище

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