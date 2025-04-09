Мужчина устроил стрельбу на работе бывшей

54-летний житель Черкасс подозревается в том, что совершил три выстрела из травматического оружия в дверь и окно помещения, где находилась его бывшая гражданская жена. Подозреваемому сообщено о подозрении за хулиганство и избрана мера пресечения.