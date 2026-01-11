Более 60 поездов изменили маршрут после ночных ударов рф - Укрзализныця
Киев • УНН
Из-за ночных обстрелов более 60 поездов Укрзализныци движутся с задержками. Среди них международные и дальнего следования, железнодорожники устраняют повреждения.
Более 60 поездов изменили маршрут после ночной атаки россии, сообщили в Укрзализныце оперативную информацию о движении поездов 11.01.2026, пишет УНН.
В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования
По измененному маршруту курсируют:
- №743/744 Дарница — Славско — Дарница;
- №119/120 Днепр — Хелм — Днепр;
- №63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм;
- №745/746 Дарница — Львов — Дарница;
- №9/10 Киев — Будапешт — Киев;
- №749/750 Киев — Ужгород — Киев;
- №107/108 Киев — Солотвино — Киев;
- №178 Ивано-Франковск — Киев;
- №292/291 Киев — Львов — Киев;
- №52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль;
- №20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм;
- №742/741 Львов — Киев;
- №15/16 Харьков — Ворохта — Харьков;
- №98/97 Ковель — Киев — Ковель;
- №44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск;
- №92/91 Львов — Киев — Львов;
- №29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп;
- №207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;
- №114 Ужгород — Харьков.
"Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - подчеркнули в УЗ.