Более 60 поездов изменили маршрут после ночных ударов рф - Укрзализныця

Эксклюзив
09:33 • 10094 просмотра
11 января, 06:05 • 15481 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 24385 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 35310 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 55694 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40385 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32772 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36437 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59474 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40538 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
публикации
Эксклюзивы
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт
11 января, 04:00 • 9272 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday
11 января, 04:43 • 6108 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о повреждениях
06:39 • 5462 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран
07:03 • 14528 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго
08:18 • 10776 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
09:33 • 10094 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 48003 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 96468 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 122728 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 92801 просмотра
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Венесуэла
Иран
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 16671 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 19361 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 75036 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 76063 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96446 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Более 60 поездов изменили маршрут после ночных ударов рф - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Из-за ночных обстрелов более 60 поездов Укрзализныци движутся с задержками. Среди них международные и дальнего следования, железнодорожники устраняют повреждения.

Более 60 поездов изменили маршрут после ночной атаки россии, сообщили в Укрзализныце оперативную информацию о движении поездов 11.01.2026, пишет УНН.

В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования

- сообщили в УЗ.

По измененному маршруту курсируют:

  • №743/744 Дарница — Славско — Дарница;
    • №119/120 Днепр — Хелм — Днепр;
      • №63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм;
        • №745/746 Дарница — Львов — Дарница;
          • №9/10 Киев — Будапешт — Киев;
            • №749/750 Киев — Ужгород — Киев;
              • №107/108 Киев — Солотвино — Киев;
                • №178 Ивано-Франковск — Киев;
                  • №292/291 Киев — Львов — Киев;
                    • №52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль;
                      • №20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм;
                        • №742/741 Львов — Киев;
                          • №15/16 Харьков — Ворохта — Харьков;
                            • №98/97 Ковель — Киев — Ковель;
                              • №44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск;
                                • №92/91 Львов — Киев — Львов;
                                  • №29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп;
                                    • №207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;
                                      • №114 Ужгород — Харьков.

                                        "Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - подчеркнули в УЗ.

                                        Юлия Шрамко

                                        Общество
                                        Военное положение
                                        Война в Украине
                                        Дарницкий район
                                        Изюм
                                        Днепр
                                        Варшава
                                        Ковель
                                        Будапешт
                                        Ужгород
                                        Черновцы
                                        Ивано-Франковск
                                        Черкассы
                                        Львов
                                        Киев
                                        Харьков