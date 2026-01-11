Более 60 поездов изменили маршрут после ночных ударов рф - Укрзализныця

Более 60 поездов изменили маршрут после ночной атаки россии, сообщили в Укрзализныце оперативную информацию о движении поездов 11.01.2026, пишет УНН.

В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования - сообщили в УЗ.

По измененному маршруту курсируют:

№743/744 Дарница — Славско — Дарница;

№119/120 Днепр — Хелм — Днепр;

№63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм;

№745/746 Дарница — Львов — Дарница;

№9/10 Киев — Будапешт — Киев;

№749/750 Киев — Ужгород — Киев;

№107/108 Киев — Солотвино — Киев;

№178 Ивано-Франковск — Киев;

№292/291 Киев — Львов — Киев;

№52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль;

№20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм;

№742/741 Львов — Киев;

№15/16 Харьков — Ворохта — Харьков;

№98/97 Ковель — Киев — Ковель;

№44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск;

№92/91 Львов — Киев — Львов;

№29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп;

№207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;

№114 Ужгород — Харьков.

"Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - подчеркнули в УЗ.