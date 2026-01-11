Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця

Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічної атаки росії, повідомили в Укрзалізниці оперативну інформацію щодо руху поїздів 11.01.2026, пише УНН.

Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення - повідомили в УЗ.

Зміненим маршрутом курсують:

Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця;

Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро;

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм;

Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця;

Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ;

Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ;

Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ;

Nº178 Івано-Франківськ — Київ;

Nº292/291 Київ — Львів — Київ;

Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль;

Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм;

Nº742/741 Львів — Київ;

Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків;

Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель;

Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ;

Nº92/91 Львів — Київ — Львів;

Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп;

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці;

№114 Ужгород — Харків.

"Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - наголосили в УЗ.