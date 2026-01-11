Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Ексклюзив
09:33 • 10651 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 16047 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 24844 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 35808 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 56220 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 40603 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 32923 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36502 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59583 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40584 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.7м/с
76%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 9906 перегляди
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 6524 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo06:39 • 5878 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 14831 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 11070 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 10658 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 48309 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 96768 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 123040 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 93081 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 16838 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 19521 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 75187 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 76195 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 96576 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Через нічні обстріли понад 60 поїздів Укрзалізниці рухаються із затримками. Серед них міжнародні та далекого сполучення, залізничники усувають пошкодження.

Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця

Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічної атаки росії, повідомили в Укрзалізниці оперативну інформацію щодо руху поїздів 11.01.2026, пише УНН.

Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення

- повідомили в УЗ.

Зміненим маршрутом курсують:

  • Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця;
    • Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро;
      • Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм;
        • Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця;
          • Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ;
            • Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ;
              • Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ;
                • Nº178 Івано-Франківськ — Київ;
                  • Nº292/291 Київ — Львів — Київ;
                    • Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль;
                      • Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм;
                        • Nº742/741 Львів — Київ;
                          • Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків;
                            • Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель;
                              • Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ;
                                • Nº92/91 Львів — Київ — Львів;
                                  • Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп;
                                    • Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці;
                                      • №114 Ужгород — Харків.

                                        "Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - наголосили в УЗ.

                                        Юлія Шрамко

                                        Суспільство
                                        Воєнний стан
                                        Війна в Україні
                                        Дарницький район
                                        Ізюм
                                        Дніпро (місто)
                                        Варшава
                                        Ковель
                                        Будапешт
                                        Ужгород
                                        Чернівці
                                        Івано-Франківськ
                                        Черкаси
                                        Львів
                                        Київ
                                        Харків