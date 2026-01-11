Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця
Київ • УНН
Через нічні обстріли понад 60 поїздів Укрзалізниці рухаються із затримками. Серед них міжнародні та далекого сполучення, залізничники усувають пошкодження.
Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічної атаки росії, повідомили в Укрзалізниці оперативну інформацію щодо руху поїздів 11.01.2026, пише УНН.
Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення
Зміненим маршрутом курсують:
- Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця;
- Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро;
- Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм;
- Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця;
- Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ;
- Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ;
- Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ;
- Nº178 Івано-Франківськ — Київ;
- Nº292/291 Київ — Львів — Київ;
- Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль;
- Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм;
- Nº742/741 Львів — Київ;
- Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків;
- Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель;
- Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ;
- Nº92/91 Львів — Київ — Львів;
- Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп;
- Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці;
- №114 Ужгород — Харків.
"Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - наголосили в УЗ.