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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6340 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 6000 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8888 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31032 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161570 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139560 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142281 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136398 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136202 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196744 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6358 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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14 квітня, 09:26 • 111676 перегляди

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Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3552 перегляди

Місцеві вибори в Україні: останнє слово за Верховною Радою - ЦВК

Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.

Політика • 8 квітня, 11:07 • 11221 перегляди

Квітневий сніг накрив Україну: в які області повернулася зима

В західних областях України випав сніг, зокрема, на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині та Закарпатті. В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю.

Суспільство • 6 квітня, 10:08 • 93586 перегляди

Всі українські міста й села об'єдналися в підтримку Кривого Рогу, проявляючи солідарність - Зеленський

Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.

Війна • 5 квітня, 18:06 • 13860 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108046 перегляди

Укрзалізниця змінює розклад поїздів до Закарпаття: що треба знати

Через роботи з прокладання колії євростандарту між Чопом та Ужгородом, Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху поїздів до Закарпаття з 31 березня по 31 липня. Альтернативні рейси будуть забезпечені.

Суспільство • 13 березня, 10:56 • 23590 перегляди

В Ужгороді краєзнавчий музей хоче придбати автомобіль майже за 2 млн грн

Закарпатський краєзнавчий музей оголосив тендер на купівлю Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Мінівен на 8 місць планують придбати під час війни, але мета закупівлі не вказана.

Суспільство • 18 лютого, 14:43 • 25473 перегляди

В Україні через ріст хворих на грип та ГРВІ переводять школи на дистанційне навчання: в яких областях

Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ школи в Кіровоградській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях переходять на дистанційне навчання. Карантин у деяких закладах триватиме до 21 лютого.

Суспільство • 10 лютого, 15:30 • 123229 перегляди

В Ужгороді автобус збив жінку на пішохідному переході

На перехресті вулиць Минайська та Героїв 128-ї бригади автобус КП "Ужгородський муніципальний транспорт" збив жінку. Постраждала отримала травму голови, її стан не критичний.

Суспільство • 25 січня, 19:15 • 37387 перегляди

В Ужгороді чоловік сушив штани у духовці - сталася пожежа

В Ужгороді чоловік поклав штани сушитися в газову духовку та пішов відпочивати, що призвело до загоряння. Сусіди, які відчули запах диму, допомогли власнику загасити пожежу.

Кримінал та НП • 9 січня, 08:49 • 21543 перегляди

Євроколії на ділянці "Чоп-Ужгород" не зможуть побудувати до кінця року

Будівництво євроколії на ділянці "Чоп-Ужгород" не встигнуть завершити до кінця 2024 року. За словами Олександра Камишіна, проєкт буде завершено орієнтовно до середини наступного року.

Економіка • 28 листопада, 13:54 • 19780 перегляди

Понад 23 тисячі чоловіків-"студентів" віком 30+ відраховано з українських вишів - МОН

З квітня по серпень 2024 року з українських ЗВО відраховано 23448 студентів-чоловіків старше 30 років. За результатами перевірок ДСЯО відкрито 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб вишів.

Суспільство • 26 листопада, 14:00 • 21090 перегляди

В Ужгороді жінка стрибнула з пішохідного мосту, її госпіталізували

30-річна жінка стрибнула з пішохідного мосту в Ужгороді, отримавши важкі травми. Патрульні витягли її з води, зараз постраждала з переломами та травмою мозку перебуває в лікарні.

Кримінал та НП • 4 листопада, 15:16 • 21742 перегляди

77-річну українку евакуйовано з окупованого Криму

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про успішну евакуацію 77-річної жінки з окупованого Криму. Через похилий вік та стан здоров'я вона потребувала термінової медичної допомоги, яку не могла отримати на окупованій території.

Суспільство • 21 жовтня, 13:49 • 19235 перегляди

В Укрзалізниці розповіли, як триває будівництво першої в Україні євроколії

Укрзалізниця активно будує першу в Україні євроколію між Чопом та Ужгородом. Вже прокладено 3,5 км з 8,3 км запланованих, роботи планують завершити цього року.

Суспільство • 18 жовтня, 08:42 • 18379 перегляди

Призначено додаткові потяги на популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів

На популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів призначено додаткові потяги для дитячих груп та інших пасажирів. Рейси відбудуться 25-31 жовтня, квитки вже доступні у продажу.

Суспільство • 16 жовтня, 10:52 • 16773 перегляди

17 українських вишів увійшли до світового рейтингу Times Higher Education

17 закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи 801-1000.

Новини Світу • 16 жовтня, 09:49 • 22863 перегляди

Ліквідовано ще три схеми ухилення від мобілізації, в одному із вишів викрито 225 фейкових "студентів"

Правоохоронці викрили корупційні схеми в Києві, Черкасах та на Закарпатті. Серед організаторів - керівники приватних вишів та посадовці ВЛК, які за гроші допомагали ухилятися від призову.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 13:15 • 16039 перегляди

Масове "замінування" адмінбудівель та навчальних закладів в Україні: що відомо

У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.

Суспільство • 14 жовтня, 12:02 • 24994 перегляди

Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про повну підтримку вступу України до ЄС під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Водночас він підтвердив, що блокуватиме членство України в НАТО, поки перебуває при владі.

Політика • 8 жовтня, 07:41 • 24478 перегляди

Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо провели зустріч неподалік Ужгорода 7 жовтня. Вони обговорять співпрацю в енергетичній безпеці та інфраструктурні проєкти.

Економіка • 7 жовтня, 08:11 • 16510 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175933 перегляди

В Ужгороді водій збив пішохода на переході біля ЖК "Crystal"

У житловому районі Ужгорода сталася ДТП: автомобіль зачепив пішохода на пішохідному переході. Постраждалий впав на землю, на місці працюють поліція та медики, з'ясовуються деталі інциденту.

Суспільство • 3 жовтня, 19:50 • 32767 перегляди

В Ужгороді чоловік кинув з балкону багатоповерхівки гранату: один із перехожих отримав контузію

В Ужгороді 24-річний чоловік кинув гранату з балкона 3-го поверху, внаслідок чого один перехожий отримав контузію. Поліція затримала зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Суспільство • 22 вересня, 18:31 • 33274 перегляди

Мікроавтобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП: є постраждалі

Під час виїзду на матч Другої ліги з футболу мікроавтобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП. Постраждали головний тренер, тренер, лікар та інші працівники клубу, деяких госпіталізовано.

Спорт • 18 серпня, 01:50 • 29991 перегляди

Уряд погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської РДА

Уряд погодив призначення Романа Боднара та Павла Грабського головами РДА в Івано-Франківській та Львівській областях. Також призначено Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики та Дениса Денищенка заступником голови Луганської ОДА.

Суспільство • 9 серпня, 11:50 • 56784 перегляди

У Києві стане трохи тепліше: прогноз погоди на 8 серпня

У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.

Київ • 8 серпня, 04:15 • 70881 перегляди

В центрі Ужгорода у каналізації виявили міну часів Другої світової війни

У центрі Ужгорода під час очищення каналізації виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили небезпечну знахідку.

Суспільство • 7 серпня, 13:43 • 16495 перегляди

ЄС виділить майже 43 млн євро для вдосконалення залізничної мережі в Україні

Укрзалізниця отримає 43 млн євро від ЄС для розбудови євроколії. Проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм на ділянках Чоп-Львів та Львів-Чернівці-Вадул-Сірет.

Економіка • 23 липня, 12:29 • 29083 перегляди

В Одесі відкрився центр рекрутингу української армії

В Одесі відкрився рекрутинговий центр для вступу до лав Збройних сил України, який пропонує консультації та допомогу у виборі посад, що відповідають цивільним навичкам, для чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років.

Війна • 13 липня, 19:39 • 99825 перегляди