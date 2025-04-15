У Києві стане трохи тепліше: прогноз погоди на 8 серпня

У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.