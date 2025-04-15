У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.
В західних областях України випав сніг, зокрема, на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині та Закарпатті. В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю.
Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Через роботи з прокладання колії євростандарту між Чопом та Ужгородом, Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху поїздів до Закарпаття з 31 березня по 31 липня. Альтернативні рейси будуть забезпечені.
Закарпатський краєзнавчий музей оголосив тендер на купівлю Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Мінівен на 8 місць планують придбати під час війни, але мета закупівлі не вказана.
Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ школи в Кіровоградській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях переходять на дистанційне навчання. Карантин у деяких закладах триватиме до 21 лютого.
На перехресті вулиць Минайська та Героїв 128-ї бригади автобус КП "Ужгородський муніципальний транспорт" збив жінку. Постраждала отримала травму голови, її стан не критичний.
В Ужгороді чоловік поклав штани сушитися в газову духовку та пішов відпочивати, що призвело до загоряння. Сусіди, які відчули запах диму, допомогли власнику загасити пожежу.
Будівництво євроколії на ділянці "Чоп-Ужгород" не встигнуть завершити до кінця 2024 року. За словами Олександра Камишіна, проєкт буде завершено орієнтовно до середини наступного року.
З квітня по серпень 2024 року з українських ЗВО відраховано 23448 студентів-чоловіків старше 30 років. За результатами перевірок ДСЯО відкрито 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб вишів.
30-річна жінка стрибнула з пішохідного мосту в Ужгороді, отримавши важкі травми. Патрульні витягли її з води, зараз постраждала з переломами та травмою мозку перебуває в лікарні.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про успішну евакуацію 77-річної жінки з окупованого Криму. Через похилий вік та стан здоров'я вона потребувала термінової медичної допомоги, яку не могла отримати на окупованій території.
Укрзалізниця активно будує першу в Україні євроколію між Чопом та Ужгородом. Вже прокладено 3,5 км з 8,3 км запланованих, роботи планують завершити цього року.
На популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів призначено додаткові потяги для дитячих груп та інших пасажирів. Рейси відбудуться 25-31 жовтня, квитки вже доступні у продажу.
17 закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи 801-1000.
Правоохоронці викрили корупційні схеми в Києві, Черкасах та на Закарпатті. Серед організаторів - керівники приватних вишів та посадовці ВЛК, які за гроші допомагали ухилятися від призову.
У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про повну підтримку вступу України до ЄС під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Водночас він підтвердив, що блокуватиме членство України в НАТО, поки перебуває при владі.
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо провели зустріч неподалік Ужгорода 7 жовтня. Вони обговорять співпрацю в енергетичній безпеці та інфраструктурні проєкти.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
У житловому районі Ужгорода сталася ДТП: автомобіль зачепив пішохода на пішохідному переході. Постраждалий впав на землю, на місці працюють поліція та медики, з'ясовуються деталі інциденту.
В Ужгороді 24-річний чоловік кинув гранату з балкона 3-го поверху, внаслідок чого один перехожий отримав контузію. Поліція затримала зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Під час виїзду на матч Другої ліги з футболу мікроавтобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП. Постраждали головний тренер, тренер, лікар та інші працівники клубу, деяких госпіталізовано.
Уряд погодив призначення Романа Боднара та Павла Грабського головами РДА в Івано-Франківській та Львівській областях. Також призначено Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики та Дениса Денищенка заступником голови Луганської ОДА.
У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.
У центрі Ужгорода під час очищення каналізації виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили небезпечну знахідку.
Укрзалізниця отримає 43 млн євро від ЄС для розбудови євроколії. Проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм на ділянках Чоп-Львів та Львів-Чернівці-Вадул-Сірет.
В Одесі відкрився рекрутинговий центр для вступу до лав Збройних сил України, який пропонує консультації та допомогу у виборі посад, що відповідають цивільним навичкам, для чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років.