На Закарпатті сталась аварія за участі автобуса та вантажівки: загинула 17-річна дівчина, ще сім пасажирів у лікарні
Київ • УНН
У Сокирниці зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус. Загинула 17-річна пасажирка, ще семеро людей госпіталізовані.
На Закарпатті сталась смертельна ДТП за участю рейсового автобуса та вантажівки - 17-річна дівчина загинула, ще сім пасажирів у лікарні, передає УНН із посиланням на прокуратуру Закарпатської області.
Деталі
Аварія сталася сьогодні близько 16:30 в селі Сокирниця Хустського району.
За попередніми даними, 65-річний водій автомобіля Skoda Octavia, виїжджаючи на головну дорогу в напрямку Хуста, не надав переваги в русі вантажному автомобілю. Водій вантажівки, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом, який рухався за маршрутом "Ужгород – Усть-Чорна" у напрямку Тячева.
Вісімох осіб доставлено до Хустської районної лікарні. За попередньою інформацією, п’ятеро з них перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє — у критичному стані. Підтверджено загибель 17-річної дівчини. Встановлюються анкетні дані потерпілих та їхній стан.
За фактом аварії зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 КК України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та експерти. Керівник Хустської окружної прокуратури на місці координує збір доказів.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Закарпатська обласна прокуратура, досудове розслідування — ГУНП в Закарпатській області.
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