Депутату сільської ради на Закарпатті Сергію Батріну, який підірвав гранати під час засідання, загрожує довічне ув'язнення.
Троє дітей були госпіталізовані з підозрою на отруєння чадним газом у Хусті, Закарпатська область.
У Закарпатському ОТЦК СП заявили, що непричетні до побиття чоловіка, який під час перебування в одному з районних територіальних
центрів комплектування спробував вчинити суїцид.
У Хустському РТК та СП проводиться службова перевірка після того, як чоловік, за повідомленням, міг намагатися накласти на себе
руки після затримання за спробу незаконного перетину кордону.
Двом священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатті СБУ повідомила про підозру у поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.
СБУ заблокувала чотири схеми нелегального вивезення чоловіків призовного віку за кордон за підробленими документами, затримавши
десять організаторів, які брали за це до $12 000 залежно від терміновості.
Суд у Закарпатській області України заарештував депутата Сергія Батрина без права внесення застави за звинуваченням у
терористичному акті після того, як він підірвав гранати на засіданні місцевої ради, поранивши 23 людини.