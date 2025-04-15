На Закарпатті зафіксували спробу суїциду під час перебування у ТЦК: проводиться службова перевірка

У Хустському РТК та СП проводиться службова перевірка після того, як чоловік, за повідомленням, міг намагатися накласти на себе руки після затримання за спробу незаконного перетину кордону.