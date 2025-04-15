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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25974 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155682 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135776 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138707 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134470 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134506 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196301 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77565 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164644 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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СБУ та прокуратура завершили слідство у справі про підрив гранат на засіданні сільради на Закарапатті

Депутату сільської ради на Закарпатті Сергію Батріну, який підірвав гранати під час засідання, загрожує довічне ув'язнення.

Кримінал та НП • 11 квітня, 08:18 • 50726 перегляди

На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом

Троє дітей були госпіталізовані з підозрою на отруєння чадним газом у Хусті, Закарпатська область.

Суспільство • 1 квітня, 08:50 • 21559 перегляди

Спроба суїциду військовозобов'язаного: у Закарпатському ОТЦК спростували заяви про побиття чоловіка

У Закарпатському ОТЦК СП заявили, що непричетні до побиття чоловіка, який під час перебування в одному з районних територіальних центрів комплектування спробував вчинити суїцид.

Суспільство • 18 березня, 11:22 • 27703 перегляди

На Закарпатті зафіксували спробу суїциду під час перебування у ТЦК: проводиться службова перевірка

У Хустському РТК та СП проводиться службова перевірка після того, як чоловік, за повідомленням, міг намагатися накласти на себе руки після затримання за спробу незаконного перетину кордону.

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Два клірики УПЦ (МП) на Закарпатті отримали підозру - СБУ

Двом священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатті СБУ повідомила про підозру у поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

Кримінал та НП • 27 лютого, 10:34 • 24359 перегляди

Пропонували втекти до ЄС на підставі підроблених документів: заблокувано нові схеми ухилення від мобілізації

СБУ заблокувала чотири схеми нелегального вивезення чоловіків призовного віку за кордон за підробленими документами, затримавши десять організаторів, які брали за це до $12 000 залежно від терміновості.

Кримінал та НП • 31 січня, 15:21 • 22092 перегляди

Суд обрав запобіжний захід депутату, який підірвав гранати на Закарпатті

Суд у Закарпатській області України заарештував депутата Сергія Батрина без права внесення застави за звинуваченням у терористичному акті після того, як він підірвав гранати на засіданні місцевої ради, поранивши 23 людини.

Кримінал та НП • 17 грудня, 19:57 • 37874 перегляди