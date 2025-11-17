$42.040.02
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2862 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8616 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12688 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15097 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36216 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00
17 листопада, 06:58 • 23993 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
17 листопада, 06:27 • 18983 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 06:27
17 листопада, 05:28 • 21254 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 05:28
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
17 листопада, 04:30
Дистанційка у школах, закриті кафе і заборона туристів: у селі на Закарпатті вводить жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А

Київ • УНН

 • 786 перегляди

У селі Іза на Закарпатті запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації з вірусним гепатитом А. Обмеження діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб, призупинено роботу закладів харчування, проведення масових заходів та переведено школи на дистанційне навчання.

Дистанційка у школах, закриті кафе і заборона туристів: у селі на Закарпатті вводить жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А

У Закарпатській області у селі Іза запроваджують жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А, серед обмежень – дистанційне навчання в школах, закриття кафе та заборона на в'їзд туристичних автобусів, повідомили у Закарпатській ОДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

селі Іза запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Попри раніше введені обмеження захворюваність залишається високою. Також після відновлення очного навчання в місцевій школі відбувся повторний спалах інфекції: 7 випадків серед школярів медики зареєстрували минулого тижня", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.

Рішення про введення додаткових протиепідемічних обмежень сьогодні ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції.

Посилені заходи, як повідомляється, діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії.

За даними ОДА, основні обмеження:

  • призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;
    • заборонено проведення масових заходів у м. Хуст та с. Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);
      • заклади освіти с. Іза переведено на дистанційне навчання;
        • призупинено туристичні заходи на території с. Іза та околиць;
          • під забороною - в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

            Фахівці, за повідомленням, і надалі здійснюватимуть щоденний епідеміологічний моніторинг ситуації, належне розслідування випадків вірусного гепатиту А та проводитимуть дезінфекційні заходи в осередках захворювання на території Хустської громади. Медики продовжать безплатне тестування пацієнтів і контактних осіб.

            МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"27.08.25, 19:27 • 2605 переглядiв

            Юлія Шрамко

            СуспільствоЗдоров'я
            Село
            Закарпатська область
            Хуст