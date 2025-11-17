Дистанційка у школах, закриті кафе і заборона туристів: у селі на Закарпатті вводить жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А

У Закарпатській області у селі Іза запроваджують жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А, серед обмежень – дистанційне навчання в школах, закриття кафе та заборона на в'їзд туристичних автобусів, повідомили у Закарпатській ОДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У селі Іза запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Попри раніше введені обмеження захворюваність залишається високою. Також після відновлення очного навчання в місцевій школі відбувся повторний спалах інфекції: 7 випадків серед школярів медики зареєстрували минулого тижня", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.

Рішення про введення додаткових протиепідемічних обмежень сьогодні ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції.

Посилені заходи, як повідомляється, діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії.

За даними ОДА, основні обмеження:

призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;

заборонено проведення масових заходів у м. Хуст та с. Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);

заклади освіти с. Іза переведено на дистанційне навчання;

призупинено туристичні заходи на території с. Іза та околиць;

під забороною - в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

Фахівці, за повідомленням, і надалі здійснюватимуть щоденний епідеміологічний моніторинг ситуації, належне розслідування випадків вірусного гепатиту А та проводитимуть дезінфекційні заходи в осередках захворювання на території Хустської громади. Медики продовжать безплатне тестування пацієнтів і контактних осіб.

МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"