У селі на Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А: ввели обмеження

Через спалах вірусного гепатиту А в селі Іза у Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня 2025 року, карантин у школах, посилено перевірки та дезінфекцію, жителів закликають дотримуватися гігієни та обмежити контакти, повідомила у понеділок Хустська міська рада у Facebook, пише УНН.

У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру - повідомили у міськраді.

У зв’язку з цим, за даними міськради:

заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня 2025 року;

закрито заклади освіти села Іза – впроваджено карантин;

проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;

до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.

Жителів закликали:

уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти;

вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;

дотримуватися правил особистої гігієни.

"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.

Нагадаємо

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