У селі на Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А: ввели обмеження
Київ • УНН
У селі Іза на Закарпатті через спалах вірусного гепатиту А заборонили масові заходи до 21 червня 2025 року та ввели карантин у школах. Жителів закликають дотримуватися гігієни.
Через спалах вірусного гепатиту А в селі Іза у Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня 2025 року, карантин у школах, посилено перевірки та дезінфекцію, жителів закликають дотримуватися гігієни та обмежити контакти, повідомила у понеділок Хустська міська рада у Facebook, пише УНН.
У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру
У зв’язку з цим, за даними міськради:
- заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня 2025 року;
- закрито заклади освіти села Іза – впроваджено карантин;
- проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;
- до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.
Жителів закликали:
- уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти;
- вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовано 34 випадки гепатиту А, 20 з яких у дітей. Причини спалаху з'ясовуються, фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічні заходи.
У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо12.05.25, 14:05 • 16492 перегляди