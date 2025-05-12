У селі на Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А: ввели обмеження

$41.550.04
46.750.13
ukenru
“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7
Ексклюзив
13:28 • 612 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 5022 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 11507 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
11:05 • 16540 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

08:59 • 25266 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 29007 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 56364 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
12 травня, 06:50 • 33364 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
12 травня, 06:38 • 36131 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
12 травня, 05:40 • 68169 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

12 травня, 05:48 • 45221 перегляди

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

12 травня, 06:36 • 21093 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41472 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 67869 перегляди

Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

12 травня, 07:26 • 27813 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 56364 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 68137 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 68169 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 90664 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 197321 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41701 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 33515 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 40560 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 121218 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 68788 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

У селі на Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А: ввели обмеження

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

У селі Іза на Закарпатті через спалах вірусного гепатиту А заборонили масові заходи до 21 червня 2025 року та ввели карантин у школах. Жителів закликають дотримуватися гігієни.

У селі на Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А: ввели обмеження

Через спалах вірусного гепатиту А в селі Іза у Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня 2025 року, карантин у школах, посилено перевірки та дезінфекцію, жителів закликають дотримуватися гігієни та обмежити контакти, повідомила у понеділок Хустська міська рада у Facebook, пише УНН.

У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру

- повідомили у міськраді.

У зв’язку з цим, за даними міськради:

  • заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня 2025 року;
    • закрито заклади освіти села Іза – впроваджено карантин;
      • проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;
        • до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.

          Жителів закликали:

          • уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти;
            • вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
              • дотримуватися правил особистої гігієни.

                "За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.

                Нагадаємо 

                Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовано 34 випадки гепатиту А, 20 з яких у дітей. Причини спалаху з'ясовуються, фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічні заходи.

                У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо12.05.25, 14:05 • 16492 перегляди

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

                СуспільствоЗдоров'я
                Україна
                Brent
                $66.21
                Bitcoin
                $103,907.60
                S&P 500
                $5,833.53
                Tesla
                $297.16
                Газ TTF
                $36.00
                Золото
                $3,238.16
                Ethereum
                $2,550.71