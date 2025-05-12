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У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо
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У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

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У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

Київ • УНН

 • 5276 перегляди

У Києві зафіксовано 41 випадок кору, більшість з яких у квітні. Також триває розслідування спалаху гепатиту А, найбільше випадків якого зафіксовано в районі Відрадного.

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

У Києві, окрім гепатиту А, також фіксують спалах кору. На сьогодні зафіксовано 41 випадок. Про це в коментарі журналісту УНН заявив генеральний директор державної установи "Київський міський ЦКПХ МОЗ" та головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Щодо кору

Ми маємо на сьогодні в місті Києві спалах кору. У нас зареєстровано 41 випадок кору, і в основному найбільше цих випадків було у квітні місяці. Із них 29 - це тільки в квітні

- зазначив Чумак.

"Тобто ми маємо в одній зі шкіл такий спалах - там 18 випадків. І ми пов'язуємо це з тим, що там хвора дитина відвідувала школу, і вони всі, діти, були разом під час повітряної тривоги у бомбосховищі. А як ми знаємо, що кір - це висококонтагіозне захворювання. Із 10 людей, які контактують із хворим, дев'ять захворіли. Тобто у нас от такі є випадки", - додав лікар.

Щодо гепатиту А

Щодо гепатиту А Чумак зазначив, що більшість інфікованих дітей проживають або навчаються у районі Відрадний.

"Найбільша концентрація захворілих дітей - це вулиця Відрадний, Таранця, Гавела і Шалімова", - зазначив експерт.

Він також додав, що епідеміологи вже відібрали проби води з бюветів, шкіл і водопровідної мережі. Наразі відхилень не виявлено, однак додатково планують перевірити воду в озері поблизу.

"На сьогодні ми написали листи в Держпроспоживслужбу, щоб вони також зайнялися епідрозслідуванням, щоб виключити харчі, що діти приймали в школах. Також написали листи на Київводоканал, Київводфонд. Київводоканал, щоб надав схеми водопостачання даного мікрорайону і зазначив, якщо були аварії на водопровідних мережах за останні два-три місяці. Щоб можна було це все пов'язати: звідки, що і як воно йде", - пояснив Чумак.

За його словами, Київводфонд уже відповів і повідомив про ремонтні роботи в бюветах у районі Відрадного. Наразі очікуються документи щодо медичних оглядів працівників, які виконували ці роботи, а також результати лабораторних досліджень води після ремонту.

Чумак додав, що інформація передана до Київської міської та Солом’янської районної адміністрацій Києва. У районі ініційовано засідання комісії з питань ТЕБ і НС. Триває підготовка листів і на міську комісію.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовано 34 випадки гепатиту А, 20 з яких у дітей. Причини спалаху з'ясовуються, фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічні заходи.

Аліна Волянська

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