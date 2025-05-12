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В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно
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В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

Киев • УНН

 • 2764 просмотра

В Киеве зафиксирован 41 случай кори, большинство из которых в апреле. Также продолжается расследование вспышки гепатита А, больше всего случаев которого зафиксировано в районе Отрадного.

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

В Киеве, кроме гепатита А, также фиксируют вспышку кори. На сегодня зафиксирован 41 случай. Об этом в комментарии журналисту УНН заявил генеральный директор государственного учреждения "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" и главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Относительно кори

У нас на сегодня в городе Киеве вспышка кори. У нас зарегистрирован 41 случай кори, и в основном больше всего этих случаев было в апреле месяце. Из них 29 - это только в апреле

- отметил Чумак.

"То есть мы имеем в одной из школ такую вспышку - там 18 случаев. И мы связываем это с тем, что там больной ребенок посещал школу, и они все, дети, были вместе во время воздушной тревоги в бомбоубежище. А как мы знаем, что корь - это высококонтагиозное заболевание. Из 10 человек, которые контактируют с больным, девять заболели. То есть у нас вот такие есть случаи", - добавил врач.

Относительно гепатита А

Относительно гепатита А Чумак отметил, что большинство инфицированных детей проживают или учатся в районе Отрадный.

"Наибольшая концентрация заболевших детей - это улица Отрадный, Таранца, Гавела и Шалимова", - отметил эксперт.

Он также добавил, что эпидемиологи уже отобрали пробы воды из бюветов, школ и водопроводной сети. Пока отклонений не обнаружено, однако дополнительно планируют проверить воду в озере поблизости.

"На сегодня мы написали письма в Госпотребслужбу, чтобы они также занялись эпидрасследованием, чтобы исключить продукты, которые дети употребляли в школах. Также написали письма на Киевводоканал, Киевводфонд. Киевводоканал, чтобы предоставил схемы водоснабжения данного микрорайона и отметил, если были аварии на водопроводных сетях за последние два-три месяца. Чтобы можно было это все связать: откуда, что и как оно идет", - пояснил Чумак.

По его словам, Киевводфонд уже ответил и сообщил о ремонтных работах в бюветах в районе Отрадного. Сейчас ожидаются документы по медицинским осмотрам работников, которые выполняли эти работы, а также результаты лабораторных исследований воды после ремонта.

Чумак добавил, что информация передана в Киевскую городскую и Соломенскую районную администрации Киева. В районе инициировано заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Идет подготовка писем и на городскую комиссию.

Напомним 

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.

Алина Волянская

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