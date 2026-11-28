В субботу днём, 28 ноября, армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в Киеве, возможны перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Перебои фиксируют не только в Киеве, но и в Одессе из-за попадания в регионе, передаёт УНН.

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"В Киеве произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением", — написал Кличко.

Не только Киев

Как сообщили в ДТЭК, в Одесской области "во время воздушной тревоги произошли отключения света в Одесском районе, в частности в Пересыпском районе Одессы".

"Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесской области. Сегодня утром под обстрел попал энергообъект ДТЭК «Одесские электросети». По данным компании, временно без света остались более 6 тыс. потребителей. Фиксируются отключения света в Одесском районе, в частности в Пересыпском районе города Одессы", — подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут осмотр оборудования и ремонтные работы", — отметили в ДТЭК 28 ноября.

По словам главы ОВА, "специалисты всей Одесской области работают в усиленном режиме над восстановлением".

Напомним

В Киеве прорабатывают различные сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды.