Бывший советник иранской делегации на переговорах по ядерной программе Мохаммад Маранди обвинил Украину в организации атаки на военный объект в Кувейте, в результате которой погибли 2 итальянских специалиста, не приведя доказательств причастности Киева. Об этом он заявил в социальной сети X, пишет УНН.

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По версии Маранди, Украина якобы могла осуществить операцию «под чужим флагом», чтобы продемонстрировать свои военные возможности президенту США Дональду Трампу.

Бывший советник иранской делегации также утверждает, что украинские военные якобы действуют в разных странах Ближнего Востока, в частности в Ираке и Сирии.

Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу – заявил Маранди.

Иранское информационное агентство Fars также распространило утверждение неназванного источника в органах безопасности о якобы размещении Украиной тысяч беспилотников в странах региона. Независимых подтверждений этой информации не приведено.

Кувейт и Италия обвиняют в атаке Иран

Официальные представители Кувейта и Италии возложили ответственность за удар по военному объекту на Иран.

В то же время иранское посольство в Риме отвергло обвинения, заявив о возможных операциях «под чужим флагом», целью которых якобы является расширение конфликта в Персидском заливе и втягивание европейских стран в противостояние.

Никаких доказательств причастности Украины к атаке иранская сторона в приведённых заявлениях не представила.

В результате иранской атаки на военный объект в Кувейте погибли двое итальянцев — ЕС отреагировал