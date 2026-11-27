Два гражданина Италии погибли в результате иранской атаки беспилотников на военные объекты в Кувейте, еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления в Сенате, пишет УНН.

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По словам министра, среди атакованных объектов была радиолокационная станция противовоздушной обороны, на которой работали двое итальянских специалистов.

Произошел мощный взрыв и, к сожалению, согласно информации, которая поступает к нам из Кувейта, оба наших соотечественника погибли – заявил Таяни.

Министерство обороны Кувейта подтвердило гибель итальянцев. Еще двое пострадавших – капитан кувейтской армии и гражданин Пакистана – получили ранения.

В Евросоюзе призвали усилить давление на Иран

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на гибель граждан Италии, призвав усилить международное давление на Тегеран.

Мы должны усилить давление на Иран, чтобы положить конец этим неприемлемым атакам против его соседей и наших партнеров в Персидском заливе – подчеркнула глава Еврокомиссии.

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