Пентагон раскрыл колоссальные расходы США на войну с Ираном и назвал сумму
Киев • УНН
Военная кампания США против Ирана с конца февраля 2026 года обошлась в $48,3 млрд. Это более 5% годового оборонного бюджета страны.
Военная кампания Соединенных Штатов против Ирана, начавшаяся в конце февраля 2026 года, обошлась американскому бюджету более чем в 48 миллиардов долларов. Соответствующие цифры обнародовали в Пентагоне во время отчета перед законодателями. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства, пишет УНН.
Детали
Заместитель генерального инспектора Пентагона Артур Миллер заявил, что по состоянию на 13 ноября общие расходы США на войну против Ирана достигли 48,3 миллиарда долларов.
Эту информацию чиновник представил американским законодателям в четверг, 19 ноября.
Сколько война стоит американскому бюджету
Для сравнения, годовой оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет примерно 900 миллиардов долларов.
Таким образом, расходы на военную кампанию против Ирана уже эквивалентны более 5% годового оборонного бюджета США.
Обнародованная Пентагоном сумма охватывает расходы, зафиксированные по состоянию на 13 ноября. Данных о последующих расходах американского военного ведомства в сообщении не приведено.
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