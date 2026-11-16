Американский военнослужащий обвинил командование в игнорировании предупреждений перед смертельной атакой Ирана в Кувейте

Майор армии США Стивен Рамсботтом обвинил американское военное руководство в игнорировании предупреждений о недостаточной защите военного объекта в Кувейте. В начале войны с Ираном удар беспилотника по этому объекту унес жизни 6 американских военнослужащих. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Рамсботтом, выживший после атаки, подал в Конгресс жалобу разоблачителя. Он утверждает, что командование знало о слабых укреплениях и недостаточной противодроновой обороне, но не приняло необходимых мер.

По его словам, на объекте в порту Шуайба также не было врача и стационарного медицинского пункта, а для эвакуации раненых предусмотрели лишь 1 автомобиль скорой помощи.

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Я считаю, что это тактический провал армии, нашего руководства и меня самого. Мы просто плохо все спланировали и должны усвоить этот урок – заявил майор в эфире 60 Minutes.

Ознакомившись с жалобой, сенатор-демократ Ричард Блюменталь 15 ноября обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с требованием провести закрытый брифинг и предоставить все оценки защищенности военнослужащих в порту Шуайба.

Сенатор подчеркнул, что семьи 6 погибших, раненые военнослужащие и американское общество заслуживают прозрачного расследования и привлечения должностных лиц к ответственности.

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