Трамп оценил вероятность новой военной операции против Ирана и заявил о поддержке морской блокады арабскими странами

Президент США Дональд Трамп назвал возобновление военной операции против Ирана «крайне маловероятным», одновременно подчеркнув полную боевую готовность американских сил. По его словам, ряд арабских государств поддержал сохранение морской блокады Тегерана. Об этом американский лидер сообщил по итогам разговора с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, пишет УНН.

Детали

Трамп назвал переговоры успешными и заявил, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны согласились с необходимостью не допустить получения Ираном ядерного оружия.

По словам президента США, участники переговоров также поддержали сохранение действующих мер давления на Тегеран, в частности военно-морской блокады.

Что Трамп заявил о возможном возобновлении боевых действий

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон готов отреагировать на любые изменения ситуации на Ближнем Востоке, однако в настоящее время не ожидает новой военной операции.

Если произойдут какие-либо изменения в развитии ситуации на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты Америки находятся в полной боевой готовности и готовы действовать. Однако в настоящее время такой сценарий представляется крайне маловероятным – написал Трамп.

Он также заявил, что Израиль и страны Ближнего Востока защищены от иранских угроз, а ситуация постепенно движется к завершению конфликта.

Мы наблюдаем положительную динамику в направлении завершения этого конфликта и обеспечим защиту интересов Америки при любых обстоятельствах – добавил президент США.

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