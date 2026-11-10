Трамп оцінив імовірність нової військової операції проти Ірану та заявив про підтримку морської блокади арабськими країнами

Президент США Дональд Трамп назвав відновлення військової операції проти Ірану "вкрай малоймовірним", водночас наголосивши на повній бойовій готовності американських сил. За його словами, низка арабських держав підтримала збереження морської блокади Тегерана. Про це американський лідер повідомив за підсумками розмови з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, пише УНН.

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Трамп назвав переговори успішними та заявив, що Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші країни погодилися з необхідністю не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

За словами президента США, учасники переговорів також підтримали збереження чинних заходів тиску на Тегеран, зокрема військово-морської блокади.

Що Трамп заявив про можливе відновлення бойових дій

Американський президент наголосив, що Вашингтон готовий відреагувати на будь-які зміни ситуації на Близькому Сході, однак наразі не очікує нової військової операції.

Якщо відбудуться будь-які зміни в розвитку ситуації на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки перебувають у повній бойовій готовності та готові діяти. Однак наразі такий сценарій видається вкрай малоймовірним – написав Трамп.

Він також заявив, що Ізраїль та країни Близького Сходу захищені від іранських загроз, а ситуація поступово рухається до завершення конфлікту.

Ми спостерігаємо позитивну динаміку в напрямку завершення цього конфлікту та забезпечимо захист інтересів Америки за будь-яких обставин – додав президент США.

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