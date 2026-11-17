Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися цього тижня з українськими та європейськими офіційними особами, щоб обговорити гарантії безпеки та план післявоєнного економічного відновлення України. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Axios, пише УНН.

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"Зустріч у четвер (19 листопада) у Берліні відбудеться через тиждень після того, як Віткофф та Кушнер закликали росію запропонувати післявоєнну систему безпеки для Європи - паралельні зусилля, які, як вони сподіваються, допоможуть завершити війну", - ідеться у публікації.

Того ж дня, як вказано, Трамп зустрінеться з главою кремля володимиром путіним та главою Китаю Сі Цзіньпіном у Китаї. У понеділок Трамп заявив, що очікує обговорити війну в Україні.

"Мета зустрічі в Берліні - розробити гарантії безпеки для стримування майбутніх російських атак на Україну, а також плани відновлення її економіки", сказав чиновник.

Помічники Трампа регулярно контактують з українськими та європейськими чиновниками, одночасно взаємодіючи з росією, повідомила людина.

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Американський чиновник назвав зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю скоординованими дипломатичними зусиллями.

Державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, які приєднаються до Трампа в Китаї, були проінформовані про переговори щодо України, повідомило джерело.

Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві минулого четверга. Вони також поговорили в понеділок з його радником із зовнішньої політики юрієм ушаковим про наступні кроки у переговорах щодо війни, пише видання.

Минулого тижня Axios повідомило, що США звернулися до росії з пропозицією щодо європейської безпеки, яка включає кроки москви для послаблення напруженості. Однак багато європейських урядів дуже скептично ставляться до того, що росія дотримуватиметься будь-якої угоди.

Раніше цього місяця Axios повідомило, що США сподівалися, що послаблення санкцій проти росії призведе до поступок, але путін все ще відхиляв припинення вогню.

"Одне з головних питань полягає в тому, чи буде Європа безпосередньо брати участь з росією в переговорах щодо врегулювання війни. Віткофф і Кушнер заявили, що росія погодилася, що Європа матиме місце за столом переговорів, але ушаков заявив у понеділок, що такої угоди не було досягнуто", - зазначає видання.

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