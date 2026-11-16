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Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що розпочалась підготовка порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі задля завершення війни в Україні, яка має відбутися найближчим часом. Він також наголосив, що "будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною", передає УНН.

Сьогодні вранці ми разом із Стівом Віткоффом провели розмову з Юрієм Ушаковим, щоб обговорити досягнутий прогрес і подальші кроки в мирному процесі. Ми також провели продуктивну розмову з представниками України та нашими європейськими партнерами — зокрема, радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представниками ЄС і НАТО - повідомив Кушнер.

За його словами, йшлося про те, як сприяти прямому діалогу між Європою та росією, якого фактично не було протягом останніх чотирьох років. Важливо, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над створенням більш стабільного й безпечного майбутнього для Європи.

Крім того, ми розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо провести найближчим часом - наголосив Кушнер.

У центрі обговорень, за словами спецпредставника США, було ключове питання: як покласти край цій жахливій війні та створити повоєнну систему безпеки, яка мінімізує ймовірність виникнення нових конфліктів у майбутньому?

НАТО залишатиметься важливою опорою європейської безпеки. Наша мета — спиратися на наявні в Європі інституції та угоди, зміцнюючи безпекові зобов’язання, комунікацію, прозорість і механізми деескалації, щоб забезпечити довготривалість досягнутого миру. Коли ми зі Стівом розпочали цю роботу рік тому, ми визначили, що успішним результатом для України має стати її становлення як суверенної, безпечної та процвітаючої держави, яка вільно визначає власне майбутнє - додав Кушнер.

Спецпредставник США додав, що завдяки тісній співпраці з Україною та нашими європейськими партнерами протягом останнього року досягли значного прогресу в реалізації цього бачення, спираючись на три основні напрямки:

1. Надійні та переконливі гарантії безпеки для захисту України від можливої ​​агресії в майбутньому.

2. Шлях до членства в ЄС, що закріплює довгострокове майбутнє України в Європі.

3. Комплексний план повоєнного процвітання, розроблений спільно з нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими сторонами, спрямований на підтримку фінансової стабільності, відбудови, залучення інвестицій та довгострокового економічного зростання України.

У сукупності ці елементи можуть надати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість, необхідні для того, щоб обговорити з росією решту складних питань і побудувати краще майбутнє для свого народу. Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджена на розбіжностях між сторонами, у ході серйозних переговорів, що відбуваються поза увагою громадськості, продовжують з’являтися позитивні й конструктивні ідеї. Такий обмін думками допомагає нам шукати можливі рішення та скорочувати наявні розбіжності - зазначив Кушнер.

Проте, за його словами, залишаються серйозні виклики, а досягнення остаточної угоди вимагатиме прийняття непростих рішень.

Проте ми досягаємо прогресу — у тісній координації з Росією, Україною та Європою — на шляху до результату, який дозволить покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та закласти фундамент для тривалого миру - резюмував спецпредставник США.

Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі