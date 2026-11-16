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Кушнер заявил о подготовке повестки дня многосторонней встречи для завершения войны в Украине

Киев • УНН

 • 944 просмотра

США, Украина, россия и Европа готовят повестку дня новой многосторонней встречи. Кушнер заявил, что мирное соглашение должны согласовать Киев и москва.

Кушнер заявил о подготовке повестки дня многосторонней встречи для завершения войны в Украине
KEYSTONE / URS FLUEELER

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что началась подготовка повестки дня для следующей многосторонней встречи с целью завершения войны в Украине, которая должна состояться в ближайшее время. Он также подчеркнул, что "любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как россией, так и Украиной", передает УНН.

Сегодня утром мы вместе со Стивом Виткоффом провели разговор с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый прогресс и дальнейшие шаги в мирном процессе. Мы также провели продуктивный разговор с представителями Украины и нашими европейскими партнерами — в частности, советниками по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представителями ЕС и НАТО 

- сообщил Кушнер.

По его словам, речь шла о том, как содействовать прямому диалогу между Европой и россией, которого фактически не было на протяжении последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны могли непосредственно услышать обеспокоенности и предложения друг друга, работая над созданием более стабильного и безопасного будущего для Европы.

Кроме того, мы начали подготовку повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируем провести в ближайшее время 

- подчеркнул Кушнер.

В центре обсуждений, по словам спецпредставителя США, был ключевой вопрос: как положить конец этой ужасной войне и создать послевоенную систему безопасности, которая минимизирует вероятность возникновения новых конфликтов в будущем?

НАТО будет оставаться важной опорой европейской безопасности. Наша цель — опираться на существующие в Европе институты и соглашения, укрепляя обязательства в сфере безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации, чтобы обеспечить долговечность достигнутого мира. Когда мы со Стивом начали эту работу год назад, мы определили, что успешным результатом для Украины должно стать ее становление как суверенного, безопасного и процветающего государства, которое свободно определяет собственное будущее 

- добавил Кушнер.

Спецпредставитель США добавил, что благодаря тесному сотрудничеству с Украиной и нашими европейскими партнерами на протяжении последнего года был достигнут значительный прогресс в реализации этого видения, опираясь на три основных направления:

1. Надежные и убедительные гарантии безопасности для защиты Украины от возможной агрессии в будущем.

2. Путь к членству в ЕС, закрепляющий долгосрочное будущее Украины в Европе.

3. Комплексный план послевоенного процветания, разработанный совместно с нашими европейскими партнерами, Всемирным банком и другими сторонами, направленный на поддержку финансовой стабильности, восстановления, привлечения инвестиций и долгосрочного экономического роста Украины.

В совокупности эти элементы могут предоставить Украине силу, безопасность, свободу и уверенность, необходимые для того, чтобы обсудить с россией остальные сложные вопросы и построить лучшее будущее для своего народа. Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, в ходе серьезных переговоров, проходящих вне внимания общественности, продолжают появляться позитивные и конструктивные идеи. Такой обмен мнениями помогает нам искать возможные решения и сокращать существующие разногласия 

- отметил Кушнер.

Однако, по его словам, остаются серьезные вызовы, а достижение окончательного соглашения потребует принятия непростых решений.

Тем не менее мы добиваемся прогресса — в тесной координации с россией, Украиной и Европой — на пути к результату, который позволит положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и заложить фундамент для прочного мира 

- подытожил спецпредставитель США.

Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи12.11.26, 18:35 • 16817 просмотров

Антонина Туманова

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