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Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи

Киев • УНН

 • 8888 просмотра

Стив Уиткофф сообщил о возобновлении переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны договорились провести новую встречу.

Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
Фото: Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о достижении договоренности о проведении новой встречи в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Уиткоффа, переговорный процесс по завершению российско-украинской войны демонстрирует определенный прогресс. В частности, сторонам удалось возобновить трехсторонние переговоры в Абу-Даби и договориться об их продолжении.

Прогресс есть. Он был достигнут сегодня ранее. Никто не ожидал, что мы возобновим трехсторонний формат в Абу-Даби. Мы его возобновили. Более того, договорились о новой встрече 

– заявил Уиткофф.

Корреспондент CNN Фред Плейтген, пообщавшийся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после их переговоров в Москве, сообщил, что оба американских представителя настроены достаточно оптимистично. По словам журналиста, Уиткофф и Кушнер считают, что последние дипломатические контакты создали новый импульс для переговорного процесса. По их мнению, это может позволить сторонам начать постепенное движение к урегулированию российско-украинской войны.

В то же время конкретные сроки и место проведения следующей трехсторонней встречи пока не уточняются. Также пока неизвестно, удалось ли американской делегации достичь согласия с Москвой по ключевым спорным вопросам мирного урегулирования.

Контекст

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Украины, США и России, посвященные поиску путей завершения войны. Стороны обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В то же время существенного прорыва по основным разногласиям достичь не удалось. 

12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. После встречи американские представители отправились в Дублин, где запланированы их переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер проинформируют украинского лидера о результатах разговора в Кремле и обсудят дальнейшие перспективы мирного процесса. 

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
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Стив Уиткофф
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина