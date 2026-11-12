Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер почали переговори з главою кремля володимиром путіним у москві в рф. Про це повідомили росЗМІ 12 листопада, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що путін прийняв у кремлі спецпосланців президента США Віткоффа та Кушнера.

Вказується, що путін попросив Віткоффа та Кушнера передати подяку Трампу за організацію контактів росії та України. путін на зустрічі з посланцями США, як повідомляється, наголосив на наявності успіху на гуманітарному треку по Україні. І попросив передати подяку першій леді США Меланії Трамп за участь у вирішенні гуманітарного питання навколо Олешок.

Віткофф, за даними росЗМІ, заявив, що майбутній обмін полоненими між рф та Україною говорить про прогрес у врегулюванні.

Чиновники з кремля володимир медінський, кирило дмитрієв та юрій ушаков, як вказується, беруть участь у зустрічі путіна з посланцями США Віткоффом та Кушнером.

Доповнення

Кушнер та Віткофф мають зустрітися з главою кремля володимиром путіним 12 листопада. Потім вони планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться після тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру".

Посланці хочуть "спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там деякі відкриття та можливості", – сказав Кушнер журналістам у середу, 11 листопада, про що повідомляє Bloomberg. Територіальні питання залишаються найскладнішою частиною переговорів, хоча сторони домовилися про суттєвий обмін полоненими, сказав він.

Посланці планують вирушити до Дубліна, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, "щоб провести з ним розмову та глибше обговорити деякі ідеї, які ми сьогодні (11 листопада) тут запропонували", сказав Кушнер.