Виткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле — первые детали

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали переговоры с главой кремля владимиром путиным в москве в рф. Об этом сообщили росСМИ 12 ноября, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что путин принял в кремле спецпосланников президента США Уиткоффа и Кушнера.

Указывается, что путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов россии и Украины. путин на встрече с посланниками США, как сообщается, подчеркнул наличие успеха на гуманитарном треке по Украине. И попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Олешек.

Уиткофф, по данным росСМИ, заявил, что предстоящий обмен пленными между рф и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании.

Чиновники из кремля владимир мединский, кирилл дмитриев и юрий ушаков, как указывается, участвуют во встрече путина с посланниками США Уиткоффом и Кушнером.

Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру".

Посланники хотят "попытаться достичь большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, поскольку мы видим там некоторые прорывы и возможности", – сказал Кушнер журналистам в среду, 11 ноября, о чем сообщает Bloomberg. Территориальные вопросы остаются самой сложной частью переговоров, хотя стороны договорились о существенном обмене пленными, сказал он.

Посланники планируют отправиться в Дублин, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы поговорить с ним и глубже обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня (11 ноября) здесь предложили", сказал Кушнер.