"Було б чудово": Кушнер про можливу зустріч Зеленського і путіна

Джаред Кушнер прокоментував можливість зустрічі президентів України та рф. Він зазначив, що російська сторона хотіла б побачити більше прогресу перед такою зустріччю. Про це заявив спецпредставник Трампа після завершення тристоронніх переговорів Україна-США-рф в Абу-Дабі, передає УНН.

Я думаю, було б чудово, якби вони це зробили в будь-який час. Гадаю, це було б добре. Знову ж таки, щоб було прозоро - росіяни кажуть що хотіли б побачити більше прогресу до того, як це станеться. Гадаю, між лідерами, очевидно, немає ні великої довіри, ні симпатії. Тож, якщо ми зможемо знайти шлях, щоб організувати …І ще скажу: такі угоди потребують часу. І це непрості угоди

Також, за словами Кушнера, наступного дня він разом зі Стівом Віткоффом планує вирушити до москви на зустріч із путіним. Натомість, після візиту до москви, Кушнер і Віткофф поїдуть до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Завтра ми зі Стівом вирушимо до москви, щоб зустрітися з путіним, обговорити те, про що сьогодні йшлося, і спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях, які ми обговорювали. Ми бачимо певні можливості та перспективи для просування вперед. Після цього ми вирушимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб поінформувати його про результати обговорень і детальніше розглянути деякі ідеї, які ми сьогодні напрацювали. Однією з цілей поїздки до москви, окрім спроби остаточно узгодити гуманітарні заходи, звільнення полонених та інші гуманітарні питання, над якими ми спільно працюємо, буде спроба з'ясувати, чи можемо ми залучити європейців до цього формату, щоб перетворити його на багатосторонній