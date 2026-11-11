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"Було б чудово": Кушнер про можливу зустріч Зеленського і путіна

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Джаред Кушнер заявив, що росія хоче більшого прогресу перед зустріччю президентів України та рф. Кушнер і Віткофф вирушать до москви, а потім зустрінуться із Зеленським.

"Було б чудово": Кушнер про можливу зустріч Зеленського і путіна

Джаред Кушнер прокоментував можливість зустрічі президентів України та рф. Він зазначив, що російська сторона хотіла б побачити більше прогресу перед такою зустріччю. Про це заявив спецпредставник Трампа після завершення тристоронніх переговорів Україна-США-рф в Абу-Дабі, передає УНН.

Деталі

Я думаю, було б чудово, якби вони це зробили в будь-який час. Гадаю, це було б добре. Знову ж таки, щоб було прозоро - росіяни кажуть що хотіли б побачити більше прогресу до того, як це станеться. Гадаю, між лідерами, очевидно, немає ні великої довіри, ні симпатії. Тож, якщо ми зможемо знайти шлях, щоб організувати …І ще скажу: такі угоди потребують часу. І це непрості угоди

- зазначив Джаред Кушнер.

Також, за словами Кушнера, наступного дня він разом зі Стівом Віткоффом планує вирушити до москви на зустріч із путіним. Натомість, після візиту до москви, Кушнер і Віткофф поїдуть до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Завтра ми зі Стівом вирушимо до москви, щоб зустрітися з путіним, обговорити те, про що сьогодні йшлося, і спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях, які ми обговорювали. Ми бачимо певні можливості та перспективи для просування вперед. Після цього ми вирушимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб поінформувати його про результати обговорень і детальніше розглянути деякі ідеї, які ми сьогодні напрацювали. Однією з цілей поїздки до москви, окрім спроби остаточно узгодити гуманітарні заходи, звільнення полонених та інші гуманітарні питання, над якими ми спільно працюємо, буде спроба з'ясувати, чи можемо ми залучити європейців до цього формату, щоб перетворити його на багатосторонній

- заявив посадовець.

Кушнер також повідомив про домовленість щодо обміну полоненими.

Щодо інших питань нам потрібно провести більше обговорень, але я вважаю, що це був хороший перший крок. Одним із позитивних результатів стало те, що ми домовилися про найбільше звільнення людей з гуманітарних міркувань - обмін полоненими. Остаточну кількість ми узгодимо завтра

- додав Кушнер.

Нагадаємо

Під час переговорів України, рф та США в Абу-Дабі сторони обговорили гарантії безпеки, контроль за припиненням вогню та територіальні питання. Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив про значний прогрес у переговорах.

Алла Кіосак

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