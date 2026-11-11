"Было бы здорово": Кушнер о возможной встрече Зеленского и путина

Джаред Кушнер прокомментировал возможность встречи президентов Украины и рф. Он отметил, что российская сторона хотела бы увидеть больше прогресса перед такой встречей. Об этом заявил спецпредставитель Трампа после завершения трехсторонних переговоров Украина-США-рф в Абу-Даби, передает УНН.

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Я думаю, было бы замечательно, если бы они сделали это в любое время. Думаю, это было бы хорошо. Опять же, если быть прозрачными, русские говорят, что хотели бы увидеть больше прогресса до того, как это произойдет. Думаю, между лидерами, очевидно, нет ни большого доверия, ни симпатии. Поэтому, если мы сможем найти способ организовать …И еще скажу: такие соглашения требуют времени. И это непростые соглашения - отметил Джаред Кушнер.

Также, по словам Кушнера, на следующий день он вместе со Стивом Виткоффом планирует отправиться в москву на встречу с мутиным. Затем, после визита в москву, Кушнер и Виткофф отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Завтра мы со Стивом отправимся в москву, чтобы встретиться с путиным, обсудить то, о чем сегодня шла речь, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали. Мы видим определенные возможности и перспективы для продвижения вперед. После этого мы отправимся в Дублин, где встретимся с президентом Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах обсуждений и более подробно рассмотреть некоторые идеи, которые мы сегодня выработали. Одной из целей поездки в москву, помимо попытки окончательно согласовать гуманитарные меры, освобождение пленных и другие гуманитарные вопросы, над которыми мы совместно работаем, будет попытка выяснить, можем ли мы привлечь европейцев к этому формату, чтобы превратить его в многосторонний - заявил чиновник.

Кушнер также сообщил о договоренности по обмену пленными.

Что касается других вопросов, нам нужно провести больше обсуждений, но я считаю, что это был хороший первый шаг. Одним из позитивных результатов стало то, что мы договорились о самом масштабном освобождении людей по гуманитарным соображениям - обмене пленными. Окончательное количество мы согласуем завтра - добавил Кушнер.

Напомним

Во время переговоров Украины, рф и США в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, контроль за прекращением огня и территориальные вопросы. Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о значительном прогрессе на переговорах.