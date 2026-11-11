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Кушнер заявив про "значний прогрес" на переговорах України, США та рф - говорили про безпеку і території

Київ • УНН

 • 910 перегляди

В Абу-Дабі обговорили гарантії безпеки, припинення вогню й території. Кушнер назвав переговори продуктивними, але найскладнішими — питання територій.

Кушнер заявив про "значний прогрес" на переговорах України, США та рф - говорили про безпеку і території

Під час переговорів України, рф та США в Абу-Дабі сторони обговорили гарантії безпеки, контроль за припиненням вогню та територіальні питання. Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив про значний прогрес у переговорах. Про це він повідомив під час прес-брифінгу 11 листопада за підсумками зустрічей в ОАЕ, пише УНН.

Деталі

За словами Кушнера, під час зустрічей відбулася активна взаємодія з європейськими партнерами.

"Тут були представники Європейського Союзу, НАТО, Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції. У всіх обговореннях ми демонстрували дуже високий рівень єдності. Отже, наша мета — перетворити цей формат на багатосторонній", – заявив посадовець.

Однією з головних тем переговорів стала саме безпека України після завершення війни.

"Ми визначили кілька питань, які, на нашу думку, потрібно обговорювати паралельно. Серед тем, які розглядали під час цих переговорів, — безпека після завершення війни. Як зробити так, щоб після закінчення цієї війни вона не почалася знову? Це надзвичайно важливо для України. Українська сторона має опрацювати питання гарантій безпеки. Ми досягли досить значного прогресу в розумінні того, як забезпечити розведення сил, як здійснювати моніторинг припинення вогню, а також як укласти відповідні угоди та досягти необхідних домовленостей, щоб забезпечити суттєву деескалацію та перейти до післявоєнного періоду", – заявив Кушнер.

Водночас він визнав, що територіальні питання будуть найскладнішими.

"Ми також обговорювали складні питання. Жодне з відкритих питань не залишилося поза увагою. Територіальні питання залишаються найскладнішими. Але ми вважаємо, що під час обговорення інших питань зможемо знайти шлях до їх одночасного врегулювання.

Я вважаю, що проведення таких переговорів надзвичайно важливе. Однак реалізація домовленостей щодо післявоєнної безпеки не відбудеться доти, доки не буде досягнуто угоди щодо територій та всіх інших двосторонніх питань. З огляду на це, я вважаю, що це був позитивний крок", – додав спецпредставник США

Також він назвав переговори позитивним кроком і підбив підсумки.

"Я вважаю, що це була дуже хороша перша зустріч. Вона була дуже продуктивною. Ми досягли значного прогресу", – зазначив посадовець. 

Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі звершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Алла Кіосак

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